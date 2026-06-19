Вместо этого эксперты советуют использовать конкретные команды, которые помогают собаке понять, чего именно от неё ожидают. Об этом рассказывает кинолог Эрик Гилласпи на портале Petfinder.

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Что не так со словом "нет"?

На первый взгляд такая команда кажется очевидной. Человек пытается остановить нежелательное поведение, когда щенок грызет мебель, прыгает на гостей или тянет в рот запрещенные предметы.

Однако специалисты отмечают, что для собаки слово "нет" часто не несет конкретного смысла. Проблема заключается в том, что люди используют эту команду в десятках различных ситуаций. В одном случае "нет" означает "не грызи обувь", в другом — "не прыгай", а в третьем — "не лай". Из-за этого щенку сложно понять, какое именно действие нужно прекратить и что делать вместо этого.

Кинолог объясняет, что собаки учатся не благодаря значению слов, а благодаря ассоциациям и последовательности. Если команда не имеет четко закрепленного значения, она превращается для животного в фоновый шум, который постепенно теряет любое влияние.

Хилласпи подчеркивает, что щенкам особенно важно получать понятные сигналы в первые месяцы жизни. Именно в этот период формируется их понимание взаимодействия с людьми и основных правил поведения.

Какие же тогда слова использовать?

Зато гораздо лучший результат даёт использование конкретных и стабильных сигналов, которые сразу подсказывают собаке правильное действие. ЭкспертыSportdogarea советуют формировать у животного набор базовых команд, которые заменяют общие запреты и помогают корректировать поведение без стресса.

В частности, вместо слова "нет" предлагают использовать четкие инструкции:

"оставь" — чтобы остановить интерес к нежелательному предмету;

"ко мне" — чтобы переключить внимание и вернуть собаку к владельцу;

"сидеть" — чтобы стабилизировать поведение в момент возбуждения;

"на место" — чтобы успокоить животное и перевести его в контролируемое состояние.

Такой подход позволяет собаке не просто прекратить нежелательное действие, а сразу понять, что именно нужно сделать вместо этого. Это снижает уровень фрустрации у животного и ускоряет процесс обучения, поскольку собака получает понятные и повторяющиеся сигналы.

Специалисты объясняют, что собаки лучше всего обучаются через ассоциации и положительное подкрепление, а не через абстрактные запреты, не имеющие конкретного содержания.

Именно поэтому современные методики дрессировки всё чаще основываются на вознаграждении за правильное поведение — похвале, играх или лакомствах, а не на наказании за ошибки. Это помогает формировать доверие между собакой и владельцем и снижает уровень стресса у животного во время обучения.