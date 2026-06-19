Натомість експерти радять використовувати конкретні вказівки, які допомагають собаці зрозуміти, що саме від неї очікують. Про це розповідає кінолог Ерік Гілласпі на порталі Petfinder.

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Що не так зі словом "ні"?

На перший погляд така команда здається очевидною. Людина намагається зупинити небажану поведінку, коли цуценя гризе меблі, стрибає на гостей або тягне до рота заборонені предмети.

Проте фахівці зазначають, що для собаки слово "ні" часто не несе конкретного змісту. Проблема полягає в тому, що люди використовують цю команду в десятках різних ситуацій. Одного разу "ні" означає "не гризи взуття", іншого – "не стрибай", а потім – "не гавкай". Через це цуценяті складно зрозуміти, яку саме дію потрібно припинити та що робити натомість.

Кінолог пояснює, що собаки навчаються не через значення слів, а через асоціації та послідовність. Якщо команда не має чітко закріпленого значення, вона перетворюється для тварини на фоновий шум, який поступово втрачає будь-який вплив.

Гілласпі наголошує, що цуценятам особливо важливо отримувати зрозумілі сигнали в перші місяці життя. Саме в цей період формується їхнє розуміння взаємодії з людьми та основних правил поведінки.

Які тоді слова використовувати?

Натомість значно кращий результат дає використання конкретних і стабільних сигналів, які одразу підказують собаці правильну дію. Експерти Sportdogarea радять формувати у тварини набір базових команд, які замінюють загальні заборони та допомагають коригувати поведінку без стресу.

Зокрема, замість слова "ні" пропонують використовувати чіткі інструкції:

"залиш" – щоб зупинити інтерес до небажаного предмета;

"до мене" – щоб переключити увагу і повернути собаку до власника;

"сидіти" – щоб стабілізувати поведінку в момент збудження;

"на місце" – щоб заспокоїти тварину і перевести її в контрольований стан.

Такий підхід дозволяє собаці не просто припинити небажану дію, а одразу зрозуміти, що саме потрібно зробити натомість. Це зменшує рівень фрустрації у тварини та пришвидшує процес навчання, оскільки собака отримує зрозумілі та повторювані сигнали.

Фахівці пояснюють, що собаки найкраще навчаються через асоціації та позитивне підкріплення, а не через абстрактні заборони, які не мають конкретного змісту.

Саме тому сучасні методики дресирування дедалі частіше базуються на винагороді правильної поведінки – похвалі, іграх або ласощах, а не на покаранні за помилки. Це допомагає формувати довіру між собакою та власником і знижує рівень стресу у тварини під час навчання.