Ви навіть не здогадуєтесь: які ваші дії найбільше дратують собак

Собаки безумовно люблять своїх господарів, але це не означає, що їм подобається все, що робить людина. Багато власників щодня мимоволі дратують своїх улюбленців, навіть не здогадуючись про це.

Експерти пояснили, які звички найбільше нервують собак і як їх уникнути. Про це повідомляє American Kennel Club.

Які щоденні речі дратують собак?

Фахівці зазначають, що одна з головних причин стресу для собак — відсутність чіткого режиму. Тварини почуваються спокійніше, коли знають, коли буде прогулянка, їжа чи повернення господаря, а хаотичний графік може викликати тривожність і проблемну поведінку.

Ще один важливий фактор – самотність. Собаки є соціальними тваринами та потребують щоденного контакту з людиною, а надмірна ізоляція може призводити до тривоги розлуки, гавкоту або руйнівної поведінки.

Експерти також наголошують, що собак може дратувати нудьга. Без фізичного навантаження та розумової стимуляції тварини починають відчувати стрес і можуть псувати речі або поводитися неспокійно.

Деякі прояви "любові" людини можуть бути неприємними для собаки. Наприклад, обійми часто сприймаються як обмеження руху або загроза, тому не всі собаки їх люблять.

Також тваринам може не подобатися, коли їх гладять по голові зверху, адже витягнута рука над собакою виглядає загрозливою. Набагато комфортніше для них – дотик до грудей або шиї збоку.

Ще один поширений подразник – пильний погляд в очі. У "собачій мові" прямий погляд може сприйматися як загроза, якщо тварина не звикла до такого контакту.

Експерти попереджають, що крики на собаку не допомагають вихованню, а лише викликають стрес і розгубленість. Тварина не розуміє змісту слів, але реагує на емоції та тон голосу.

Також небажано дражнити собаку – наприклад, удавати, що кидаєте м’яч. Це може підірвати довіру улюбленця до господаря.

Ще одна поширена помилка – поспіх під час прогулянки. Для собаки це не лише фізична активність, а й можливість досліджувати світ, нюхати та отримувати нові враження.

Також варто окремо звернути увагу на те, що не всім собакам подобаються діти. За словами кінологині Адрієнн Фаррічеллі, пси можуть відчувати більший рівень стресу в присутності малюків.

Укуси найчастіше відбуваються, коли діти підходять до собаки під час їжі або застають його зненацька під час сну. Укуси собак також трапляються під час ігор, як випадково, так і через надто агресивну гру дітей, що може призвести до стресу та/або болю у собак, – розповідає фахівчиня.

Погана поведінка може проявлятися й не лише через речі, які дратують собаку. Так, наприклад, існує навіть список порід, які найчастіше можуть проявляти агресію.