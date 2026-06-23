До цього віку є небезпека: коли щенят можна випускати на вулицю

Виховуючи чотирилапого улюбленця, варто бути уважним до його ознайомлення з навколишнім середовищем і передбачати можливі загрози. Важливою є тема прогулянок зі щеням на свіжому повітрі.

Про те, з якого віку цуцика можна вперше випускати на вулицю, читайте в матеріалі Daily Paws.

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Коли щеняті можна вперше виходити на вулицю?

Багато власників вважають, що цуценя має залишатися вдома до завершення всіх щеплень. Однак ветеринари наголошують: знайомство із зовнішнім світом може розпочатися значно раніше – інколи вже у віці восьми тижнів.

Водночас важливо дотримуватися певних заходів безпеки, адже нещеплені тварини залишаються вразливими до інфекцій. За словами ветеринарного лікаря Браяна Еванса, медичного директора Dutch, рання соціалізація відіграє ключову роль у розвитку собаки.

Якщо тримати цуценя в ізоляції до завершення вакцинації, воно може стати полохливим і важче адаптуватися до нових звуків, запахів, людей та навколишнього середовища.

Коли можна вирушати на перші прогулянки?

Повноцінні прогулянки зазвичай рекомендують після завершення першого етапу вакцинації, приблизно з 12-тижневого віку. Однак не варто очікувати, що маленький песик одразу впевнено ходитиме на повідку. Фахівці радять привчати цуценя до повідця якомога раніше, але робити це поступово.

До речі, важливі поради про те, як привчити собаку гуляти на повідці, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Важливо, щоб прогулянки асоціювалися з позитивними емоціями, а не зі стресом. Найкраще починати з коротких занять тривалістю близько 5 хвилин кілька разів на день.

Коли цуценя може відвідувати парк для собак?

Знайомство з собачими майданчиками краще відкласти до завершення повного курсу вакцинації першого року життя. Залежно від регіону та рекомендацій ветеринара, це зазвичай відбувається приблизно у чотиримісячному віці.



Важливі поради для власників собак на перших місяцях життя їхніх улюбленців / Фото Unsplash

Після отримання необхідних щеплень, зокрема від поширених вірусних захворювань, лептоспірозу та хвороби Лайма, собака може безпечніше контактувати з іншими тваринами, гуляти триваліший час і активно досліджувати навколишній світ.

Як соціалізувати цуценя до завершення вакцинації?

Попри певні ризики, ветеринари рекомендують не відкладати соціалізацію. Якщо у друзів або родичів є здорові та вакциновані собаки, можна організовувати спільні зустрічі для гри навіть до завершення всіх щеплень.

Також корисними є спеціальні курси для цуценят, де вони навчаються спілкуватися з людьми та іншими тваринами. На думку експертів, переваги ранньої соціалізації зазвичай значно перевищують потенційні ризики, якщо дотримуватися основних правил безпеки.

Важливо! Багато власників кажуть цуценятам "ні", коли ті поводяться неправильно. Проте кінологи вважають, що така команда часто лише збиває собаку з пантелику. Натомість вони радять використовувати чіткі вказівки, які допомагають тварині зрозуміти, що саме потрібно робити.