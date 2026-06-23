О том, с какого возраста щенка можно впервые выпустить на улицу, читайте в материале Daily Paws.

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Когда щенку можно впервые выходить на улицу?

Многие владельцы считают, что щенок должен оставаться дома до завершения всех прививок. Однако ветеринары отмечают: знакомство с внешним миром может начаться значительно раньше — иногда уже в возрасте восьми недель.

В то же время важно соблюдать определенные меры безопасности, ведь непривитые животные остаются уязвимыми к инфекциям. По словам ветеринарного врача Брайана Эванса, медицинского директора Dutch, ранняя социализация играет ключевую роль в развитии собаки.

Если держать щенка в изоляции до завершения вакцинации, он может стать пугливым и с трудом адаптироваться к новым звукам, запахам, людям и окружающей среде.

Когда можно отправляться на первые прогулки?

Полноценные прогулки обычно рекомендуют после завершения первого этапа вакцинации, примерно с 12-недельного возраста. Однако не стоит ожидать, что маленькая собачка сразу будет уверенно ходить на поводке. Специалисты советуют приучать щенка к поводку как можно раньше, но делать это постепенно.

Кстати, важные советы о том, как приучить собаку гулять на поводке, — читайте в материале 24 Канала.

Важно, чтобы прогулки ассоциировались с положительными эмоциями, а не со стрессом. Лучше всего начинать с коротких занятий продолжительностью около 5 минут несколько раз в день.

Когда щенок может посещать парк для собак?

Знакомство с собачьими площадками лучше отложить до завершения полного курса вакцинации в первый год жизни. В зависимости от региона и рекомендаций ветеринара это обычно происходит примерно в четырехмесячном возрасте.



Важные советы для владельцев собак в первые месяцы жизни их питомцев / Фото Unsplash

После получения необходимых прививок, в частности от распространённых вирусных заболеваний, лептоспироза и болезни Лайма, собака может более безопасно контактировать с другими животными, гулять дольше и активно исследовать окружающий мир.

Как социализировать щенка до завершения вакцинации?

Несмотря на определенные риски, ветеринары рекомендуют не откладывать социализацию. Если у друзей или родственников есть здоровые и вакцинированные собаки, можно организовывать совместные встречи для игр даже до завершения всех прививок.

Также полезны специальные курсы для щенков, где они учатся общаться с людьми и другими животными. По мнению экспертов, преимущества ранней социализации обычно значительно превышают потенциальные риски, если соблюдать основные правила безопасности.

Важно! Многие владельцы говорят щенкам "нет", когда те ведут себя неправильно. Однако кинологи считают, что такая команда часто лишь сбивает собаку с толку. Вместо этого они советуют использовать четкие указания, которые помогают животному понять, что именно нужно делать.