На сфінксах світ клином не зійшовся: 5 порід котів, пов'язаних з Єгиптом

Єгипетські породи котів вважають одними з найдавніших у світі. Саме Єгипет разом із регіоном Родючого півмісяця на Близькому Сході є місцем, де вперше відбулося одомашнення котів. Предками сучасних домашніх котів були невеликі дикі кішки, які мешкали на території Єгипту приблизно з 1500 року до нашої ери.

Про породи кішок, пов'язаних з Єгиптом розповідає The Spruce Pets, водночас розвінчуючи міфи, що глибоко вкоренилися у свідомості людей при згадці про котів та Єгипет.

Яку роль коти відігравали в Стародавньому Єгипті?

Археологічні та письмові джерела свідчать, що коти були частиною єгипетської цивілізації понад три тисячі років. Вони виконували практичну функцію, зокрема охороняли зернові запаси від гризунів і знищували отруйних змій поблизу осель.

Водночас коти мали сакральне значення. Єгиптяни вважали їх священними тваринами, ставилися з великою пошаною та розкішшю. Домашніх улюбленців прикрашали золотими нашийниками й коштовностями, особливо в родинах знаті. Після смерті котів муміфікували й ховали в гробницях. Богиня Бастет, яку зображували у вигляді жінки з котячою головою або кішки, часто з'являється в мистецтві та релігійних пам'ятках Стародавнього Єгипту.

Які котячі породи справді походять з Єгипту, а в яких випадках усе не так однозначно?

Хоча чимало сучасних порід вважають "єгипетськими", насправді лише небагато з них мають пряме походження з цієї країни.

Єгипетська мау

Попри відсутність письмових джерел про походження цієї породи, більшість дослідників погоджується, що вона має дуже давнє коріння й походить від вуличних котів Єгипту. Давні фрески й малюнки демонструють плямистих котів із характерними "підведеними" очима та смугастим хвостом – рисами, притаманними сучасній єгипетській мау.

Основні характеристики:

вага: 3 – 6,5 кілограмів;

довжина тіла: до 40 сантиметрів;

характер: активна, грайлива, віддана, уважна, ласкава, але незалежна;

шерсть: коротка або середньої довжини;

забарвлення: сріблясте, бронзове або димчасте з темними плямами;

очі: зелені;

тривалість життя: 12 – 15 років.

Чаузі

Чаузі – це велика або середня за розміром гібридна порода, створена шляхом схрещування домашніх котів із джунглевим котом, якого шанували ще в Стародавньому Єгипті. Хоча сама порода сформувалася у США в 1990-х роках, її генетичне коріння безпосередньо пов'язане з Єгиптом. Для селекції використовували абіссинських котів і короткошерстих домашніх котів.



Кішка породи чаузі / Фото Depositphotos

Основні характеристики:

вага: 7 – 11 кілограмів;

довжина: близько 50 – 56 сантиметрів;

характер: товариський, енергійний, грайливий, прив'язаний до людей;

шерсть: коротка або середня, з густим підшерстям;

забарвлення: тикований табі, чорний або "гризлі";

очі: будь-якого кольору;

тривалість життя: 15 – 20 років.

До речі, The Past стверджує, що релігійні образи котів у Давньому Єгипті з'явилися ще в період Середнього царства. Їх використовували як оберегові символи на так званих "магічних ножах" або жезлах. У традиційних ієрогліфічних позах кіт уособлював захист, адже був здатний знищувати змій і скорпіонів. Йому також приписували магічний вплив на врожайність: за тлумаченням снів часів Нового царства, побачити великого кота означало добрий урожай.

Абіссинська кішка

Абіссинська порода є однією з найдавніших, але її часто помилково вважають єгипетською через схожість із котами на стародавніх ієрогліфах. Проте сучасні генетичні дослідження вказують, що її корені, ймовірно, походять з узбережжя Індійського океану та в Південно-Східній Азії.

Назва породи сягає у XIX століття, коли британські заводчики представили таких котів на виставках, стверджуючи, що вони були привезені з Абіссинії (сучасна Ефіопія).



Аббісинська кішка / Фото Oscar Silva

Основні характеристики:

вага: до 5,5 кілограмів;

довжина: до 70 сантиметрів;

характер: активний, допитливий, дружній, грайливий;

шерсть: коротка;

забарвлення: рудувате, блакитне, коричневе, корицеве, палеве;

очі: зелені або золотисті;

тривалість життя: до 15 років.

Саванна

Саванни справляють враження "єгипетських" котів завдяки плямистій шерсті, але насправді породу вивели у США в 1980-х роках. Вона з'явилася в результаті схрещування домашніх котів із сервалами – африканськими дикими кішками.

Ці коти вирізняються високим зростом, довгою шиєю, великими вухами та потребують значної фізичної активності й розумових навантажень.



Кіт породи Саванна / Фото Freepik

Основні характеристики:

вага: 5,5 – 11 кілограмів;

довжина: до 56 сантиметрів;

характер: соціальний, розумний, добре піддається навчанню;

шерсть: коротка або середня;

забарвлення: плямисте, димчасте, табі;

Очі: бурштинові або зелені;

Тривалість життя: до 20 років.

Сфінкс

Через зовнішню схожість із давніми зображеннями котів багато хто вважає, що сфінкс походить з Єгипту. Насправді ж його батьківщина – Канада. Плутанина також виникає через асоціацію з міфічним сфінксом, якого єгиптяни вважали охоронцем царської влади.

Сфінкси майже не мають шерсті, їхня шкіра вкрита тонким пушком і на дотик нагадує замшу. Вони не линяють, але потребують регулярного купання для підтримання здоров'я шкіри.



Сфінкс / Фото Unsplash

Основні характеристики:

вага: до 5,5 кілограмів;

довжина: 33 – 38 сантиметрів;

характер: лагідний, грайливий, товариський, енергійний;

шерсть: практично відсутня;

забарвлення: будь-яке;

очі: будь-якого кольору;

тривалість життя: 8 – 14 років.

