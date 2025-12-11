У PHU Lechmar заявили, що виконали основну частину контрактних зобов’язань перед ДПСУ
PHU Lechmar повідомляє, що переважний обсяг робіт за контрактом із Державною прикордонною службою щодо постачання озброєння та боєприпасів для потреб Збройних Сил України вже реалізовано. Решта поставок здійснюється у визначені строки відповідно до плану.
У компанії підкреслюють, що діяльність ведеться виключно в межах чинних договорів і відповідно до вимог та процедур, встановлених законодавством, інформує 24 Канал з посиланням на Telegraf.
Ми завжди прагнули мінімізувати нашу публічну комунікацію з огляду на чутливість теми оборонних закупівель. Бо без вчасних і безперебійних поставок українські військові ризикують залишитися без критично важливого озброєння, а поширення безпідставних звинувачень негативно відображається на своєчасності постачання товарів оборонного призначення для потреб Сил оборони України,
– наголошує Кароліна Сюдила, речниця Lechmar.
Компанія також звертає увагу, що дані щодо обсягів поставленого озброєння та боєприпасів належать до категорії інформації з обмеженим доступом. Поширення такої інформації може становити загрозу для національної безпеки. PHU Lechmar продовжує співпрацю з ДПСУ у межах затверджених процедур, що гарантує належний рівень безпеки та прозорості.
"Ми розуміємо високий суспільний інтерес до ефективності використання коштів. Але в умовах війни особливо важливо зважати на інформацію, що поширюється в медіа, – адже подібні теми активно використовує Росія для створення недовіри та дестабілізації. Наше спільне завдання – виконувати поставки вчасно і не надавати країні-агресору зайвої інформації", – додала Сюдила.