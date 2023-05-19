Під час війни спецслужби мають право, але важливо інше, – ОП про "контакти" ГУР з Пригожиним

У The Washington Post вийшла стаття про те, що очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин нібито пропонував ГУР співпрацю. В Україні цю інформацію спростували.

Водночас радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що під час війни спецслужби мають право контактувати з усіма, з ким вважають за потрібне, і вирішувати завдання, які так чи інакше позитивні для України. Та важливіше інше. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Росіяни бояться українських спецслужб

За словами Подоляка, тепер Росія дуже й дуже боїться українських спецслужб. І Головного управління розвідки, і Служби безпеки України.

Пам'ятаєте, до війни: "Та які там в України спецслужби. От ФСБ, ГРУ чи СВР російські – оце да". Пам'ятаєте надутого суб'єкта на прізвище Наришкін? Який, як з'ясувалося, настільки інтелектуально недієздатний, що він продовжує з бойовими комарами воювати,

– підкреслив радник ОП.

Це його ключова концепція про біолабораторії. Наришкін постійно воює з біолабораторіями.

"Та сьогодні це все фіксує великий панічний страх перед українськими спецслужбами з боку росіян. Я за дужки винесу Кадирова, адже це більше комедійний персонаж – це вже зрозуміло. Усе, що він там з себе вибудовував протягом десятиліття, як з’ясувалося, такий самий фейк, як і гіперзвукова зброя Росії", – відзначив Подоляк.

Але що стосується Пригожина, то він чітко фіксує свій страх перед українськими спецслужбами. І про те, що українські спецслужби є дуже впливовими та розв'язують питання. "Ці питання будуть вирішені абсолютно на користь України в найближчому майбутньому. І вирішуються на користь України", – запевнив радник.

Щодо конкретних контактів, то вони нам сьогодні дозволяють, зокрема, проводити обміни полоненими.

Не забуваймо, що штаб щодо обміну полоненими створений на базі ГУРу. І це дозволяє забирати наших людей, попри те, якою є Росія, яка не дотримується ніяких міжнародних конвенцій. Також в нас дуже гаряча фаза війни. А під час гарячої фази війни обміни – це взагалі вкрай тяжко,

– сказав Подоляк.

Нам сьогодні все одно вдається – понад 2 тисячі людей забрали. І цей процес буде продовжуватися. "Тому я дуже задоволений, як все відбувається, з токи зору переоцінки хто є хто в сьогоднішньому розподілі впливів на європейському континенті", – підкреслив радник.

Сьогодні на європейському континенті є:

Потужний політичний суб'єкт. Це – Україна та президент України, який задає порядок денний;

Вкрай потужна армія, яка безумовно має бути ключовим членом нового військового альянсу. Нового – НАТО 2.0.

Максимально потужні спецслужби, які можуть протистояти Росії ефективно. Бо російські спецслужби домінували в Європі. А сьогодні, очевидно, що будуть домінувати й домінують українські. Принаймні в тому, що стосується війни як такої, забезпечення війни, отримання інформації.

Сьогодні українські спецслужби, акцентував Подоляк, набагато більш чітко розуміють, хто є хто в оточенні Путіна, які процеси відбуваються, аналізують це все.

"На відміну від… І тут уважно! Я уважно проаналізував всі ці витоки, які, швидше, використовують як елементи інформаційної складової. "Архів Тейшейри" – будемо його так називати. Якість розвідінформації, яку ми там побачили, і якість розвідінформації, яку сьогодні користуються українські спецслужби, – це небо і земля", – констатував Михайло Подоляк.

Це суттєво міняє багато аспектів післявоєнного устрою Європи як такої.

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