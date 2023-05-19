Во время войны спецслужбы имеют право, но важно другое, – ОП о "контактах" ГУР с Пригожиным
В The Washington Post вышла статья о том, что глава ППК "Вагнера" Евгений Пригожин якобы предлагал ГУР сотрудничество. В Украине эту информацию не подтвердили.
В то же время советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что во время войны спецслужбы имеют право контактировать со всеми, с кем считают нужным, и решать задачи, так или иначе положительные для Украины. Но важнее другое. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
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Россияне боятся украинских спецслужб
По словам Подоляка, теперь Россия очень и очень боится украинских спецслужб. И Главного управления разведки и Службы безопасности Украины.
Помните, до войны: "Да какие там у Украины спецслужбы. Вот ФСБ, ГРУ или СВР российские – это да". Помните надутого субъекта по фамилии Нарышкин? Который, как выяснилось, настолько интеллектуально недееспособен, что он продолжает с боевыми комарами воевать,
– подчеркнул советник ОП.
Это его ключевая концепция биолаборатории. Нарышкин постоянно воюет с биолабораториями.
"Но сегодня это все фиксирует большой панический страх перед украинскими спецслужбами со стороны россиян. Я за скобки вынесу Кадырова, ведь это больше комедийный персонаж – это уже понятно. Все, что он там из себя выстраивал в течение десятилетия, как выяснилось, такой же фейк, как и гиперзвуковое оружие России", – отметил Подоляк.
Но, что касается Пригожина, то он четко фиксирует свой страх перед украинскими спецслужбами. И о том, что украинские спецслужбы очень влиятельны и решают вопросы. "Эти вопросы будут решены абсолютно в пользу Украины в ближайшем будущем. И решаются в пользу Украины", – сказал советник.
Относительно конкретных контактов, они нам сегодня позволяют, в частности, проводить обмены пленными.
Не забывайте, что штаб по обмену пленными создан на базе ГУРа. И это позволяет забирать наших людей, несмотря на то, какова Россия, которая не придерживается никаких международных конвенций. Также у нас очень горячая фаза войны. А во время горячей фазы войны обмены – это вообще очень тяжело,
– сказал Подоляк.
Нам сегодня все равно удается – более 2 тысяч человек забрали. И этот процесс будет продолжаться. "Поэтому я очень доволен, как все происходит, с точки зрения переоценки, кто есть кто в сегодняшнем распределении влияний на европейском континенте", – подчеркнул советник.
Сегодня на европейском континенте есть:
- Мощный политический субъект. Это – Украина и президент Украины, задающий повестку дня;
- Крайне мощная армия, которая, безусловно, должна быть ключевым членом нового военного альянса. Нового – НАТО 2.0.
- Максимально мощные спецслужбы, которые могут противостоять России эффективно. Потому что российские спецслужбы доминировали в Европе. А сегодня очевидно, что будут доминировать и доминируют украинские. По крайней мере, в том, что касается войны как таковой, обеспечения войны, получения информации.
Сегодня украинские спецслужбы, акцентировал Подоляк, гораздо четче понимают, кто есть кто в окружении Путина, какие процессы происходят, анализируют это все.
"В отличие от… И здесь внимательно! Я внимательно проанализировал все эти истоки, которые скорее используют как элементы информационной составляющей. "Архив Тейшейры" – будем его так называть. Качество развединформации, что мы там увидели, и качество развединформации, которой сегодня пользуются украинские спецслужбы – это небо и земля", – констатировал Михаил Подоляк.
Это существенно меняет многие аспекты послевоенного устройства Европы как таковой.
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"Контакты" ГУР с Пригожиным: что известно
- Издание The Washington Post написало, что якобы Пригожин предложил Украине передать данные о позициях российской армии в обмен на вывод ВСУ из Бахмута. Журналисты пишут, что глава вагнеровцев получил отказ. При этом отмечается, что руководитель ППК "Вагнера" якобы имел несколько встреч с офицерами ГУР в Африке, а сам Пригожин нагло заявил, что вообще "до сих пор находится в Африке вместе с Будановым".
- Комментируя эту информацию, представитель украинской разведки Андрей Юсов призвал сначала задать вопрос, кому это может быть выгодно Он также подчеркнул, что Киев делает все, чтобы защищать национальные интересы, эффективно освобождать территории. Так, спецслужбы, в том числе и разведка, используют разные средства и инструменты. Что касается обсуждения подобных вбросов – делать это бессмысленно.
- WP жестко раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. Он спросил журналистов, почему они вредят Украине.
- По мнению аналитиков ISW, вброс издания о "контактах Пригожина с ГУР" указывает на то, что Кремль планирует устранить Пригожина. Правда, России это очень невыгодно, ведь именно его наемники массово погибают под Бахмутом.
- Политтехнолог Борис Тизенгаузен уверен, что если бы Пригожин действительно пытался договориться с Украиной, ему точно указали на путь российского военного корабля. Однако сам факт того, что внутри кремлевских глав банд уже идет столь жесткое противостояние, говорит нам о том, что там внутри России уж точно все идет не по плану.