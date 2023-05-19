Во время войны спецслужбы имеют право, но важно другое, – ОП о "контактах" ГУР с Пригожиным

В The Washington Post вышла статья о том, что глава ППК "Вагнера" Евгений Пригожин якобы предлагал ГУР сотрудничество. В Украине эту информацию не подтвердили.

В то же время советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что во время войны спецслужбы имеют право контактировать со всеми, с кем считают нужным, и решать задачи, так или иначе положительные для Украины. Но важнее другое. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Интересно Удастся ли Путину вернуть Пригожина к покорности: прогноз ISW

Россияне боятся украинских спецслужб

По словам Подоляка, теперь Россия очень и очень боится украинских спецслужб. И Главного управления разведки и Службы безопасности Украины.

Помните, до войны: "Да какие там у Украины спецслужбы. Вот ФСБ, ГРУ или СВР российские – это да". Помните надутого субъекта по фамилии Нарышкин? Который, как выяснилось, настолько интеллектуально недееспособен, что он продолжает с боевыми комарами воевать,

– подчеркнул советник ОП.

Это его ключевая концепция биолаборатории. Нарышкин постоянно воюет с биолабораториями.

"Но сегодня это все фиксирует большой панический страх перед украинскими спецслужбами со стороны россиян. Я за скобки вынесу Кадырова, ведь это больше комедийный персонаж – это уже понятно. Все, что он там из себя выстраивал в течение десятилетия, как выяснилось, такой же фейк, как и гиперзвуковое оружие России", – отметил Подоляк.

Но, что касается Пригожина, то он четко фиксирует свой страх перед украинскими спецслужбами. И о том, что украинские спецслужбы очень влиятельны и решают вопросы. "Эти вопросы будут решены абсолютно в пользу Украины в ближайшем будущем. И решаются в пользу Украины", – сказал советник.

Относительно конкретных контактов, они нам сегодня позволяют, в частности, проводить обмены пленными.

Не забывайте, что штаб по обмену пленными создан на базе ГУРа. И это позволяет забирать наших людей, несмотря на то, какова Россия, которая не придерживается никаких международных конвенций. Также у нас очень горячая фаза войны. А во время горячей фазы войны обмены – это вообще очень тяжело,

– сказал Подоляк.

Нам сегодня все равно удается – более 2 тысяч человек забрали. И этот процесс будет продолжаться. "Поэтому я очень доволен, как все происходит, с точки зрения переоценки, кто есть кто в сегодняшнем распределении влияний на европейском континенте", – подчеркнул советник.

Сегодня на европейском континенте есть:

Мощный политический субъект. Это – Украина и президент Украины, задающий повестку дня;

Крайне мощная армия, которая, безусловно, должна быть ключевым членом нового военного альянса. Нового – НАТО 2.0.

Максимально мощные спецслужбы, которые могут противостоять России эффективно. Потому что российские спецслужбы доминировали в Европе. А сегодня очевидно, что будут доминировать и доминируют украинские. По крайней мере, в том, что касается войны как таковой, обеспечения войны, получения информации.

Сегодня украинские спецслужбы, акцентировал Подоляк, гораздо четче понимают, кто есть кто в окружении Путина, какие процессы происходят, анализируют это все.

"В отличие от… И здесь внимательно! Я внимательно проанализировал все эти истоки, которые скорее используют как элементы информационной составляющей. "Архив Тейшейры" – будем его так называть. Качество развединформации, что мы там увидели, и качество развединформации, которой сегодня пользуются украинские спецслужбы – это небо и земля", – констатировал Михаил Подоляк.

Это существенно меняет многие аспекты послевоенного устройства Европы как таковой.

Буданов доказал россиян, а Подоляк не сдержал слез: смотрите видео

"Контакты" ГУР с Пригожиным: что известно