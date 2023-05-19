Водночас радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що під час війни спецслужби мають право контактувати з усіма, з ким вважають за потрібне, і вирішувати завдання, які так чи інакше позитивні для України. Та важливіше інше. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Цікаво Чи вдасться Путіну повернути Пригожина до покірності: прогноз ISW
Росіяни бояться українських спецслужб
За словами Подоляка, тепер Росія дуже й дуже боїться українських спецслужб. І Головного управління розвідки, і Служби безпеки України.
Пам'ятаєте, до війни: "Та які там в України спецслужби. От ФСБ, ГРУ чи СВР російські – о це да". Пам'ятаєте надутого суб'єкта на прізвище Наришкін? Який, як з'ясувалося, настільки інтелектуально недієздатний, що він продовжує з бойовими комарами воювати,
– підкреслив радник ОП.
Це його ключова концепція про біолабораторії. Наришкін постійно воює з біолабораторіями.
"Та сьогодні це все фіксує великий панічний страх перед українськими спецслужбами з боку росіян. Я за дужки винесу Кадирова, адже це більше комедійний персонаж – це вже зрозуміло. Усе, що він там з себе вибудовував протягом десятиліття, як з’ясувалося, такий самий фейк, як і гіперзвукова зброя Росії", – відзначив Подоляк.
Але що стосується Пригожина, то він чітко фіксує свій страх перед українськими спецслужбами. І про те, що українські спецслужби є дуже впливовими та розв'язують питання. "Ці питання будуть вирішені абсолютно на користь України в найближчому майбутньому. І вирішуються на користь України", – запевнив радник.
Щодо конкретних контактів, то вони нам сьогодні дозволяють, зокрема, проводити обміни полоненими.
Не забуваймо, що штаб щодо обміну полоненими створений на базі ГУРу. І це дозволяє забирати наших людей, попри те, якою є Росія, яка не дотримується ніяких міжнародних конвенцій. Також в нас дуже гаряча фаза війни. А під час гарячої фази війни обміни – це взагалі вкрай тяжко,
– сказав Подоляк.
Нам сьогодні все одно вдається – понад 2 тисячі людей забрали. І цей процес буде продовжуватися. "Тому я дуже задоволений, як все відбувається, з токи зору переоцінки хто є хто в сьогоднішньому розподілі впливів на європейському континенті", – підкреслив радник.
Сьогодні на європейському континенті є:
- Потужний політичний суб'єкт. Це – Україна та президент України, який задає порядок денний;
- Вкрай потужна армія, яка безумовно має бути ключовим членом нового військового альянсу. Нового – НАТО 2.0.
- Максимально потужні спецслужби, які можуть протистояти Росії ефективно. Бо російські спецслужби домінували в Європі. А сьогодні, очевидно, що будуть домінувати й домінують українські. Принаймні в тому, що стосується війни як такої, забезпечення війни, отримання інформації.
Сьогодні українські спецслужби, акцентував Подоляк, набагато більш чітко розуміють, хто є хто в оточенні Путіна, які процеси відбуваються, аналізують це все.
"На відміну від… І тут уважно! Я уважно проаналізував всі ці витоки, які, швидше, використовують як елементи інформаційної складової. "Архів Тейшейри" – будемо його так називати. Якість розвідінформації, яку ми там побачили, і якість розвідінформації, яку сьогодні користуються українські спецслужби, – це небо і земля", – констатував Михайло Подоляк.
Це суттєво міняє багато аспектів післявоєнного устрою Європи як такої.
Буданов довів росіян, а Подоляк не стримав сліз: дивіться відео
"Контакти" ГУР з Пригожиним: що відомо
- Видання The Washington Post написало, що нібито Пригожин запропонував Україні передати дані про позиції російської армії в обмін на виведення ЗСУ з Бахмута. Журналісти пишуть, що глава вагнерівців отримав відмову. При цьому зазначається, що очільник ПВК "Вагнера" нібито мав декілька зустрічей з офіцерами ГУР в Африці, а сам Пригожин нахабно заявив, що взагалі "досі перебуває в Африці разом з Будановим".
- Коментуючи цю інформацію, представник української розвідки Андрій Юсов закликав спершу поставити запитання, кому це може бути вигідно. Він також наголосив: Київ робить все, щоб захищати національні інтереси, ефективно звільняти території. Так, спецслужби, зокрема й розвідка, використовують різні засоби та інструменти. Що ж до обговорення подібних вкидів – робити це немає сенсу.
- WP жорстко розкритикував президент України Володимир Зеленський. Він запитав журналістів, чому вони шкодять Україні.
- На думку аналітиків ISW, вкид видання про "контакти Пригожина з ГУР" вказує на те, що Кремль планує усунути Пригожина. Щоправда, наразі Росії це дуже невигідно, адже саме його найманці масово гинуть під Бахмутом.
- Політтехнолог Борис Тизенгаузен впевнений, що якби Пригожин дійсно намагався домовитися з Україною, то йому точно вказали на шлях російського військового корабля. Проте сам факт того, що всередині кремлівських очільників банд вже йде настільки жорстке протистояння, говорить нам про те, що там всередині Росії вже точно все йде не за планом.