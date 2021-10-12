Під Офісом Президента відбулася акція родичів полонених у Росії українців

Родичі полонених у Росії українців 12 жовтня влаштували акцію "Україно, МИ Є!". Учасники протесту зібралися під Офісом Президента, аби передати владі свої вимоги.

Мітинг присвячений проблемам полонених та зниклих безвісти українців, а також їхнім родичам. У заході взяли участь понад 50 осіб.

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Родичі полонених у Росії організували протест під ОП

В акції протесту взяли участь і колишні бранці. Владислав Овчаренко розповів, що потрапив у полон 10 жовтня 2016 року. Разом з другом вони прогулювалися Луганськом, коли до них підійшли люди в цивільному і представилися як "поліцейські".

Коли ми відійшли від центра міста, нас запакували в Mercedes Vito, якщо не помиляюся). І ми поїхали до будівлі так званого "МДБ" (міністерство державної безпеки – 24 канал),

– пригадав хлопець.

Він зауважив, що провів у підвалі цього приміщення 2 місяці. Пізніше його перевели в СІЗО в Луганську, в якому йому довелось пробути ще рік. 27 грудня 2017 рік його з другом було звільнено з полону бойовиків.

Колишній полонений розповів про вимоги учасників акції: дивіться відео

За словами Овчаренко, акція "Україно, МИ Є!" має нагадати владі, що наразі є військовополонені та цивільнополонені, які перебувають не лише в терористичних утвореннях чи окупованому Криму, а й і в Росії. І цих українців також необхідно повертати.

Родичі українців, які незаконно утримуються в Росії, влаштували під ОП живу "стіну надії". Таким чином вони прагнуть нагадати главі держави, Кабінету Міністрів, міністерствам про невиконані обіцянки.

Жива "стіна надії" під Офісом Президента: дивіться відео

Протестувальники скерували до влади низку вимог:

сформувати при президенті України Координаційну раду з питань полонених, зниклих безвісти та членів їхніх родин;

вести до складу Тристоронньої контактної групи представників рідних полонених й зниклих безвісти;

прийняти закон "Про статус полонених", який законодавчо зафіксує правовий статус людей, що перебували й зараз перебувають в полоні, а також закріплює необхідну їм соціальну допомогу;

включити до складу Комісії з питань зниклих безвісти за особливими обставинами представників їхніх родин.

Родичі полонених у Росії українців вийшли на протест / Фото Валентини Поліщук, 24 канал