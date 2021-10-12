Под Офисом Президента состоялась акция родственников пленных в России украинцев

Родственники пленных в России украинцев 12 октября устроили акцию "Украина, мы есть!". Участники протеста собрались под Офисом Президента, чтобы передать власти свои требования.

Митинг посвящен проблемам пленных и пропавших без вести украинцев, а также их родственникам. В мероприятии приняли участие более 50 человек.

Обратите внимание Почти 14 тысяч жизней, – омбудсмен рассказала о преступлениях оккупантов за 8 лет войны

Родственники пленных в России организовали протест под ОП

В акции протеста приняли участие и бывшие пленники. Владислав Овчаренко рассказал, что попал в плен 10 октября 2016 года. Вместе с другом они прогуливались по Луганску, когда к ним подошли люди в штатском и представились как "полицейские".

Когда мы отошли от центра города, нас упаковали в Mercedes Vito (если не ошибаюсь). И мы поехали к зданию так называемого "МГБ (министерство государственной безопасности – 24 канал),

– вспомнил парень.

Он отметил, что провел в подвале этого помещения 2 месяца. Позже его перевели в СИЗО в Луганске, в котором ему пришлось пробыть еще год. 27 декабря 2017 года он с другом был освобожден из плена боевиков.

Бывший пленный рассказал о требованиях участников акции: смотрите видео

По словам Овчаренко, акция "Украина, мы есть!" должна напомнить властям, что сейчас есть военнопленные и гражданские, которые находятся не только в террористических образованиях или оккупированном Крыму, но и в России. И этих украинцев также необходимо возвращать.

Родственники украинцев, незаконно удерживаемых в России, устроили под ОП "стену надежды". Таким образом они стремятся напомнить главе государства, Кабинету Министров, министерствам о невыполненных обещаниях.

Живая "стена надежды" под Офисом Президента: смотрите видео

Протестующие направили к власти ряд требований:

сформировать при президенте Украины Координационный совет по вопросам пленных, пропавших без вести и членов их семей;

вести в состав Трехсторонней контактной группы представителей родных пленных и пропавших без вести;

принять закон "О статусе пленных", который законодательно зафиксирует правовой статус людей, что находились и сейчас находятся в плену, а также закрепляет необходимую им социальную помощь;

включить в состав комиссии по вопросам пропавших без вести по особым обстоятельствам представителей их семей.

Родственники пленных в России украинцев вышли на протест / Фото Валентины Полищук, 24 канал