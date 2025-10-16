Російських солдатів відправляють на позиції, де вони фактично приречені на смерть. Близько 900 окупантів загинуло у боях на Покровському напрямку.

В мережі з'явились імена майже 900 вбитих окупантів із 255-го мотострілецького полку ЗС Росії. Про це пише 24 канал із посиланням на проєкт "Хочу найти".

Чому такі великі втрати серед росіян?

Російська армія втратила величезну кількість людей у боях проти України.

За інформацією проєкту, лише за півтора року у боях на Покровському напрямку визнали офіційно зниклими безвісти 769 осіб.

Не важко здогадатись, що більшість із них також загинули, проте заходів з евакуації тіл не було вжито,

– додають.

Командири російського 255-го мотострілецького полку відправляють солдатів нібито на безпечні позиції, однак вони розуміють, що там закріплені позиції українських військ. Внаслідок – окупанти опиняються під вогнем українських сил без можливості відступу. Така тактика російських командирів дозволяє уникнути бунту серед особового складу, адже прямого наказу йти "в м'ясний штурм" ніхто не давав.

З даних "Хочу знайти", ті хто вижив, піддаються побиттю та катуванням. Росіяни відправлять на поле бою пенсіонерів і навіть інвалідів. Один полонений зізнався, що з 20 осіб його групи вижило лише троє. Це свідчить про порушення законів війни та призводить до катастрофічних втрат.

Подібні ситуації спостерігаються і в інших підрозділах російської армії.

Однак російське командування все задовольняє. За даними українського проєкту, солдати 255-го полку продовжують іти на штурми, а поповнення особового складу з Росії надходить регулярно.

