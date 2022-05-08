Під санкції США потрапили Московський промисловий банк та керівники "Сбербанку" і "Газпромбанку"

Сьогодні, 8 травня, лідери "Великої сімки" провели онлайн-зустріч. США анонсували новий пакет санкцій, узгоджений з лідерами G7.

Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Росії, зокрема до санкційного списку потрапили Московський промисловий банк, а також керівники "Сбербанку" і "Газпромбанку".

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Пакет санкцій проти банків Росії

У Білому домі розповіли, що санкції Сполучених Штатів введено проти восьми керівників "Сбербанку", який є найбільшою фінансовою установою в Росії, а також надзвичайно важливою ​​для російської економіки. Зокрема "Сбербанку" володіє приблизно третиною всіх банківських активів у країні-агресорці.

Санкції запровадили також проти 27 керівників "Газпромбанку", через який більшість країн Європи купує російський газ із корпорації "Газпром", що є однією із найбільших експортерів природного газу у світі.

Також у санкційному пакеті США знайшлося місце і для Московського промислового банку, а також 10 його дочірніх компаній.

ЄС теж готує пакет санкцій проти Росії в банківському секторі

Відомо, що Європейський Союз готує шостий пакет санкцій проти Росії. Він буде включати вихід більшої кількості російських банків із міжнародної системи швидких фінансових операцій SWIFT.

Сам же Жозеп Боррель, який розповідав про нові санкції у банківському секторі, уникав уточнень щодо того, які саме банки увійдуть до шостого санкційного списку. Проте кілька європейських дипломатичних джерел вказали, що туди увійде найбільший російський банк "Сбербанк", який займає 37% ринку.

Додамо, що вже раніше ЄС відключив від системи SWIFT 7 російських банків: ВТБ, "Россия", "Открытие" "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк", "ВЭБ.ФР".

Санкції США проти Росії: головне

Сьогодні під час зустрічі лідери "Великої сімки" анонсували нові санкції проти Росії, зокрема в енергетичному, дипломатичному, торговому та економічному секторі.

Штати зобов'язуються відмовитися від залежності від російської енергії, зокрема шляхом поступового припинення або заборони імпорту російської нафти.

G7 зобов'язалися продовжувати вживати заходів проти російських банків, пов'язаних зі світовою економікою та системно критичних для російської фінансової системи.

Додаткові обмеження запроваджено щодо промисловості Росії – деревообробної галузі, виробництва двигунів, бойлерів, вентиляторів, бульдозерів та низки інших промислових комерційних товарів.

Сполучені Штати вирішили боротись і з російською пропагандою. Відтепер "Первый канал", "Россия 1" та НТВ опинилися під забороною, адже саме ці канали найбільш пов'язані з Кремлем та є найпопулярнішими каналами у Росії.

Також США вводять візові обмеження щодо майже 2600 російських і білоруських посадовців та військових чиновників обох країн, що причетні до злочинів в Україні.

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