Под санкции США попали Московский промышленный банк и руководители "Сбербанка" и "Газпромбанка"

Сегодня, 8 мая, лидеры "Большой семерки" провели онлайн-встречу. США анонсировали новый пакет санкций, согласованный с лидерами G7.

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России, в частности, в санкционный список попали Московский промышленный банк, а также руководители "Сбербанка" и "Газпромбанка".

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Пакет санкций против банков России

В Белом доме рассказали, что санкции Соединенных Штатов введены против восьми руководителей "Сбербанка", который является крупнейшим финансовым учреждением в России, а также чрезвычайно важным для российской экономики. В частности, "Сбербанк" владеет примерно третью всех банковских активов в стране-агрессоре.

Санкции ввели также против 27 руководителей "Газпромбанка", через который большинство стран Европы покупают российский газ из корпорации "Газпром", являющейся одним из крупнейших экспортеров природного газа в мире.

В санкционном пакете США нашлось место и для Московского промышленного банка, а также 10 его дочерних компаний.