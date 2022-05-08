Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Росії, зокрема до санкційного списку потрапили Московський промисловий банк, а також керівники "Сбербанку" і "Газпромбанку".

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Пакет санкцій проти банків Росії

У Білому домі розповіли, що санкції Сполучених Штатів введено проти восьми керівників "Сбербанку", який є найбільшою фінансовою установою в Росії, а також надзвичайно важливою ​​для російської економіки. Зокрема "Сбербанку" володіє приблизно третиною всіх банківських активів у країні-агресорці.

Санкції запровадили також проти 27 керівників "Газпромбанку", через який більшість країн Європи купує російський газ із корпорації "Газпром", що є однією із найбільших експортерів природного газу у світі.

Також у санкційному пакеті США знайшлося місце і для Московського промислового банку, а також 10 його дочірніх компаній.