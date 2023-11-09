Спати в теплі і не залишитись голодним: що потрібно купити перед зимою на випадок блекаутів

В Україні стартував опалювальний сезон, а разом із ним і підготовка до ймовірних блекаутів через обстріли російських окупантів. Підготуватись до можливих відключень світла радять заздалегідь, аби вони не стали причиною багатьох незручностей.

Насправді полегшити наслідки блекаутів із настанням зими можна суттєво, якщо скористатись порадами фахівців. Тож, як не залишитись без зв'язку, теплої їжі та в холоді, розповіли експерти організації "Права людини в Україні".

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Електроенергія: про що подбати, щоб бути зі світлом

У разі відключення світла при нагоді стане зарядна станція (портативна електростанція). В деяких моделях також присутні ліхтарики. Вартість приладу залежить від обраної потужності. Переваги зарядної станції очевидні. це і надійність, і портативність, і універсальність. Водночас серед мінусів – ціна, обмежений час дії.

Альтернативним джерелом електроенергії може бути бензиновий дизельний генератор, але цей варіант підійде лише власникам приватних будинків. Серед переваг цього генератора: висока тривалість роботи, а також є можливість підключити потужні прилади.

Як не залишитись голодним

Без електроенергії можна готувати за допомогою пальників. Вони є двох типів: кемпінговий та туристичний. Перший працює від газового балона, а другий більш компактний, але працює лише з пласкими туристичними балонами. Туристичний пальник не не підійде для використання в закритих приміщеннях.

Як не змерзнути в блекаут

Багатошаровість одягу – те, що вам потрібно. Чудово, якщо ви купите собі і членам сім'ї термобілизну, особливо ту, яка містить у складі вовну. Синтетична термобілизна теж підійде, вона дешевша та довговічніша.

Спати у теплі: як облаштувати спальне місце

Якщо світла немає досить довгий час і опалення не повернули, як варіант спати у спальному мішку. Зазвичай його використовують під час подорожей. Найкращими є спальники з пухом.

Блекаут в Україні: коли можливий