Спать в тепле и не остаться голодным: что нужно купить перед зимой на случай блэкаутов

В Украине стартовал отопительный сезон, а вместе с ним и подготовка к вероятным блэкаутам из-за обстрелов российских оккупантов. Подготовиться к возможным отключениям света советуют заранее, чтобы они не стали причиной многих неудобств.

На самом деле, облегчить последствия блэкаутов с наступлением зимы можно существенно, если воспользоваться советами специалистов. Как не остаться без связи, теплой пищи и в холоде, рассказали эксперты организации "Права человека в Украине".

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Электроэнергия: о чем позаботиться, чтобы быть со светом

В случае отключения света пригодится зарядная станция (портативная электростанция). В некоторых моделях также есть фонарики. Стоимость устройства зависит от выбранной мощности. Достоинства зарядной станции очевидны. Это и надежность, и портативность, и универсальность. В то же время среди минусов цена, ограниченное время действия.

Альтернативным источником электроэнергии может являться бензиновый дизельный генератор, но этот вариант подойдет только владельцам частных домов. Среди преимуществ этого генератора: высокая продолжительность работы, а также возможность подключить мощные приборы.

Как не остаться голодным

Без электроэнергии можно готовить с помощью горелок. Они двух типов: кемпинговые и туристические. Первые работают от газового баллона, а вторые более компактные, но работают только с плоскими туристическими баллонами. Туристическая горелка не подойдет для использования в закрытых помещениях.

Как не замерзнуть в блэкауте

Многослойность одежды – то, что вам нужно. Прекрасно, если вы купите себе и членам семьи термобелье, особенно то, которое содержит в составе шерсть. Синтетическое термобелье тоже подойдет, оно дешевле и долговечнее.

Спать в тепле: как обустроить спальное место.

Если света нет достаточно долгое время и отопление не вернули, как вариант – спать в спальном мешке. Обычно его используют во время путешествий. Лучшими являются спальники с пухом.

Блэкаут в Украине: когда возможен