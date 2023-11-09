Спать в тепле и не остаться голодным: что нужно купить перед зимой на случай блэкаутов
В Украине стартовал отопительный сезон, а вместе с ним и подготовка к вероятным блэкаутам из-за обстрелов российских оккупантов. Подготовиться к возможным отключениям света советуют заранее, чтобы они не стали причиной многих неудобств.
На самом деле, облегчить последствия блэкаутов с наступлением зимы можно существенно, если воспользоваться советами специалистов. Как не остаться без связи, теплой пищи и в холоде, рассказали эксперты организации "Права человека в Украине".
Смотрите также Зима будет тяжелой, – разведка Эстонии дала прогноз по ударам по критической инфраструктуре
Электроэнергия: о чем позаботиться, чтобы быть со светом
В случае отключения света пригодится зарядная станция (портативная электростанция). В некоторых моделях также есть фонарики. Стоимость устройства зависит от выбранной мощности. Достоинства зарядной станции очевидны. Это и надежность, и портативность, и универсальность. В то же время среди минусов цена, ограниченное время действия.
Альтернативным источником электроэнергии может являться бензиновый дизельный генератор, но этот вариант подойдет только владельцам частных домов. Среди преимуществ этого генератора: высокая продолжительность работы, а также возможность подключить мощные приборы.
Как не остаться голодным
Без электроэнергии можно готовить с помощью горелок. Они двух типов: кемпинговые и туристические. Первые работают от газового баллона, а вторые более компактные, но работают только с плоскими туристическими баллонами. Туристическая горелка не подойдет для использования в закрытых помещениях.
Как не замерзнуть в блэкауте
Многослойность одежды – то, что вам нужно. Прекрасно, если вы купите себе и членам семьи термобелье, особенно то, которое содержит в составе шерсть. Синтетическое термобелье тоже подойдет, оно дешевле и долговечнее.
Спать в тепле: как обустроить спальное место.
Если света нет достаточно долгое время и отопление не вернули, как вариант – спать в спальном мешке. Обычно его используют во время путешествий. Лучшими являются спальники с пухом.
Блэкаут в Украине: когда возможен
- По данным ГУР МО, Россия имеет около 870 высокоточных ракет стратегического и оперативно-стратегического уровня. Для понимания, в ноябре 2022 года россияне имели примерно такие же запасы.
- Украинская разведка считает, что в этом году врагу будет сложнее оставить украинцев в темноте, ведь власти готовились к возможным ракетным атакам россиян, а также существенно усилена противовоздушная оборона страны.
- Также в этом году и Президент, и ГУР МО предупредили Россию о мощном ответе, если Россия снова решится на энергетический террор.