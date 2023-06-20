Ризик епідемій на Херсонщині дуже високий, – Соболевський про жахливі наслідки екоциду

Внаслідок підриву Каховської ГЕС епідеміологічна ситуація на Півдні України значно погіршилась. Особливо постраждало Лівобережжя Херсонщини. Там є ризик спалахів інфекційних захворювань.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. За його словами, росіяни ніяк не сприяють покращенню ситуації на Лівобережжі. Наслідки, які вони ж спричинили, підірвавши Каховську дамбу, їх не цікавлять.

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Росіянам байдуже на епідеміологічну ситуацію

У мережі почали з'являтись відео з тілами людей на вулицях Лівобережжя Херсонщини. Місцеві залишають фотофіксації трагедії після підриву Каховської ГЕС росіянами.

На жаль, не краща ситуація і з тваринами. Це все суттєво впливає на епідеміологічну ситуацію.

Росіяни заявили, що нібито роблять якусь санітарну обробку. Але масштаби цих робіт неадекватні. Більшість цих дій спрямовані на формування пропагандистської картинки. Вони ролики відзняли – і поїхали собі,

– зауважив Юрій Соболевський.

Відомо, що їздили бригади, які просто збирали тіла. До того ж люди зверталися з проханнями допомогти пораненим, але окупантів це абсолютно не цікавить.

"На жаль, ризик епідемії на лівому березі залишається", – наголосив заступник голови Херсонської облради.

Влада намагається відстежувати це, наскільки можливо. На щастя, поки що немає масових підтверджених випадків інфекційних захворювань. Але ризики є.

Юрій Соболевський про епідеміологічну ситуацію на Лівобережжі Херсонщини

Наслідки від підриву Каховської ГЕС: що відомо