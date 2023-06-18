Мова йде про річку Інгулець у Снігурівці, Бузький лиман та річка Інгул у Миколаєві та Дніпро-Бузький лиман. Через це МОЗ опублікував низку рекомендацій для місцевого населення.
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Якими є результати аналізів проб води
За результатом аналізів збудника холери у водоймах Миколаївщини не виявлено, однак є холероподібний вібріон, який є маркером можливої присутності збудника хвороби у воді.
Крім того, суттєво перевищує норму вміст лактозно-позитивної кишкової палички:
- у річці Інгулець – 240 мільйонів одиниць;
- у Дніпро-Бузькому лимані – від 6 200 до 13 000 одиниць.
При тому нормою вмісту кишкової палички у воді є 5 000 одиниць.
Також у річці Інгулець є проблеми з вмістом розчиненого кисню, сухого залишку, заліза та біологічного споживання кисню. Водночас у Дніпро-Бузькому лимані зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій по аміаку.
Нафтопродукти та пестициди у відібраних на дослідження пробах відсутні.
Рекомендації МОЗ на тлі результатів аналізу води на Миколаївщині
На тлі результатів аналізу проб води на Миколаївщині МОЗ дає наступні рекомендації для місцевого населення:
- не споживайте воду у питних точках;
- не купайтеся у відкритих водоймах;
- не вживайте річкову воду, в тому числі в'ялену, слабосолену та копчену;
- дотримуйтеся правил особистої гігієни;
- обробляйте руки антисептиком.