Кремль підриває мирне врегулювання на сході України: США звернулись з закликом до Росії

США закликали Росію не блокувати продовження місії ОБСЄ на кордоні з Україною. Мовиться про стандартне продовження мандату місії на 4 місяці на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк".

Також закликали Росію не обмежувати моніторингові можливості цієї місії. Про це заявила тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн на онлайн-засіданні Постійної ради цієї організації.

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Росія блокує продовження мандату місії ОБСЄ

Зараз Росія робить ще один крок, який, в разі втілення, матиме негативний вплив на місцях: Москва з незрозумілих причин виступає проти стандартного 4-місячного продовження мандата спостережної місії на російських пунктах пропуску в Гуково і Донецьку. Замість цього вона хоче обмежити продовження на 2 місяці,

– заявила Острієн.

Ба більше, американський дипломат стверджує, – поки міжнародна спільнота прагнула зменшити напруженість навколо останньої російської провокації (мовиться про перекидання Росією військ до кордону з Україною), Москва зробила цей новий додатковий крок, який підриває мирне врегулювання на сході України.

На думку Острієн, двомісячне продовження принесе місії додаткові адміністративні труднощі, що зменить здатність ОБСЄ контролювати кордон, як це передбачено мінським протоколом.

Що приховує Росія

"Ми повинні знову запитати Росію: що ви хочете приховати? Як член цього Постійної ради і підписант всіх 3 мінських домовленостей, Росія взяла офіційні зобов'язання сприяти мирному врегулюванню конфлікту на сході України", – заявила Кортні Острієн.

Вона зазначила, що дії Росії щодо місії ОБСЄ на кордоні "ставлять під сумнів заяви Росії про реальну зацікавленість у припиненні насильства в Україні та сприяння політичному врегулюванню". Тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ закликала Росію переглянути свою пропозицію про скорочення наполовину мандата наглядової місії.

Ми не бачимо ніякої вигоди для безпеки і взаємної довіри в такому підході. Нам необхідна співпраця і прозорість, а не однобічність і завуальовані погрози,

– пояснила Острієн.

Місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" діє з 29 липня 2014 року. З того часу мандат продовжують на кожні 4 місяці. Нинішній мандат закінчується 31 травня 2021 року.Місія постійно моніторить ситуацію і пересування через кордон на офіційних російських пунктах пропуску та повідомляє про це в своїх звітах. Зараз місія складається з 22 осіб.

До речі, 26 травня про блокування Росією продовження прикордонної місії ОБСЄ повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Коротко про місію ОБСЄ

Місія почала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.

Місія ОБСЄ є неозброєною цивільною місією, яка працює у всіх регіонах України.

Вона неупереджено та об'єктивно спостерігає й звітує про ситуацію в Україні, а також сприяє діалогу між усіма сторонами конфлікту.