Кремль подрывает мирное урегулирование на востоке Украины: США обратились с призывом к России

США призвали Россию не блокировать продление миссии ОБСЕ на границе с Украиной. Речь идет о стандартном продлении мандата миссии на 4 месяца на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

Также призвали Россию не ограничивать мониторинговые возможности этой миссии. Об этом заявила временная поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен на онлайн-заседании Постоянного совета этой организации.

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Россия блокирует продление мандата миссии ОБСЕ

Сейчас Россия делает еще один шаг, который, в случае воплощения, окажет негативное влияние на местах: Москва по непонятным причинам выступает против стандартного 4-месячного продления мандата наблюдательной миссии на российских пунктах пропуска в Гуково и Донецке. Вместо этого она хочет ограничить продление на 2 месяца,

– заявила Остриен.

Более того, американский дипломат утверждает, – пока международное сообщество стремилось уменьшить напряженность вокруг последней российской провокации (речь идет о переброске Россией войск к границе с Украиной), Москва сделала этот новый дополнительный шаг, который подрывает мирное урегулирование на востоке Украины.

По мнению Остриен, двухмесячное продление принесет миссии дополнительные административные трудности, что уменьшит способность ОБСЕ контролировать границу, как это предусмотрено минским протоколом.

Что скрывает Россия

"Мы должны снова спросить Россию: что вы хотите скрыть? Как член этого Постоянного совета и подписант всех 3 минских договоренностей, Россия взяла официальные обязательства способствовать мирному урегулированию конфликта на востоке Украины", – заявила Кортни Остриен.

Она отметила, что действия России в отношении миссии ОБСЕ на границе "ставят под сомнение заявления России о реальной заинтересованности в прекращении насилия в Украине и содействии политическому урегулированию". Временная поверенная в делах США при ОБСЕ призвала Россию пересмотреть свое предложение о сокращении наполовину мандата наблюдательной миссии.

Мы не видим никакой выгоды для безопасности и взаимного доверия в таком подходе. Нам необходимо сотрудничество и прозрачность, а не односторонность и завуалированные угрозы,

– пояснила Остриен.

Миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" действует с 29 июля 2014 года. С тех пор мандат продлевают на каждые 4 месяца. Нынешний мандат истекает 31 мая 2021 года.Миссия постоянно мониторит ситуацию и передвижение за границу на официальных российских пунктах пропуска и сообщает об этом в своих отчетах. Сейчас миссия состоит из 22 человек.

Кстати, 26 мая о блокировании Россией продления пограничной миссии ОБСЕ сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Кратко о миссии ОБСЕ

Миссия начала свою работу 21 марта 2014 года на основании запроса от правительства Украины в ОБСЕ и консенсусного решения всех 57 стран-участниц ОБСЕ.

Миссия ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая работает во всех регионах Украины.

Она беспристрастно и объективно наблюдает и отчитывается о ситуации в Украине, а также способствует диалогу между всеми сторонами конфликта.