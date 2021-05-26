О блокировании Россией продления пограничной миссии ОБСЕ в сети сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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В Москве не хотят продолжать пограничную миссию ОБСЕ

Россия отказывается продолжать пограничную миссию ОБСЕ на российско-украинской границе более чем на 2 месяца,
– написал Йозвяк.

По его словам, обычно миссию продолжают на 4 месяца.

Журналист также отметил, что существует высокий риск того, что миссию ОБСЕ остановят после 31 июля 2021 года. Окончательное решение о пограничной миссии объявят 27 мая.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине: коротко

  • СMM ОБСЕ – это невооруженная гражданская миссия, которая работает во всех регионах Украины.
  • Ее основные задачи – беспристрастно и объективно наблюдать и отчитываться о ситуации в Украине, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта.
  • Миссия начала свою работу 21 марта 2014 года на основании запроса от правительства Украины в ОБСЕ и консенсусного решения всех 57 стран-участниц ОБСЕ.