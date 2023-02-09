Зброя, вступ до ЄС, трибунал для Росії: що Європа наобіцяла українцям у Брюсселі

9 лютого Президент України Володимир Зеленський був із візитом в Брюсселі, аби вперше виступити наживо в Європарламенті та взяти участь у саміті лідерів ЄС. Які ж результати приніс черговий закордонний візит Зеленського до Брюсселя?

У Брюсселі проходить дводенний саміт Європейської ради 9 – 10 лютого. Ключовими темами стали війна Росії проти України, підтримка країнами-членами ЄС та майбутній вступ України до Євросоюзу. Переговори Зеленського та європейських лідерів пройшли за закритими дверима. Через це політикам довелося відкласти свої телефони. Кореспондентка 24 каналу в Брюсселі Софія Назаренко коротко підсумувала, які конкретні результати приніс цей день для України.

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Чи буде далекобійна зброя та винищувачі для України

На фоні інформації про можливий новий наступ Росії проти України, однією із ключових

тем саміту стало питання зброї для України. Видання Politico зазначає, що завдання Зеленського на сьогоднішньому саміті – переконати союзників наважитися відправити винищувачі та літаки до України.

Під час закритого саміту лідерів ЄС, глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України може бути вирішене саме тут. Проте, яку саме зброю та літаки погодились надати нам лідери поки що невідомо. Водночас і президент Зеленський не розкрив подробиці щодо передачі винищувачів:

Щодо винищувачів є певні позитивні рішення, які залишилися за лаштунками, не хочеться повністю готувати Російську Федерацію,

– сказав Зеленський під час пресконференції.

Крім того, Зеленський заявив, що переговори України та ЄС про передачу далекобійної зброї наблизилися до спільного рішення. Під час засідання голова держави розповів про потреби України в далекобійній артилерії та боєприпасах, системах ППО, ракетах, винищувачах та бойових танках.

Натомість джерела Bloomberg розповіли, чи хтось вже пообіцяв Зеленському надати винищувачі. Чиновник ЄС заявив, що наразі жодних зобов'язань щодо бойових літаків не було. Тобто, лідери держав ЄС не дали Зеленському зобов'язань щодо авіації.

Військова підтримка ЄС для України склала приблизно 12 мільярдів євро. Загалом, президент України розповів , що під час засідання лідерам вдалося побудувати єдність, ЄС буде підтримувати Україну до перемоги, а Україна стане членом ЄС.

"Щойно закінчилося засідання Європейської ради. Звичайно, воно було закрите, але я хочу, щоб ви розуміли сенс, про що і як ми говорили. Цей сенс чітко сформулював один з лідерів ЄС – він сказав, що довготривалий мир у Європі встановиться, лише коли Україна переможе і стане членом ЄС і НАТО", – наголосив Зеленський.

Десятий пакет санкцій проти Росії

Серед пріоритетів з якими Володимир Зеленський відвідав Брюссель було й посилення санкцій проти Росії. Ще в січні 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна чекає на санкції проти російської корпорації "Росатом" у десятому пакеті санкцій, які оприлюднять у лютому.

За даними The Washington Post , "Росатом" досі імпортує компоненти для російських танків та авіації, а проти компанії не введені жодні обмеження.Натомість, напередодні саміту, 5 лютого Зеленський ввів санкції проти "Росатому", які передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона користування радіочастотним ресурсом України тощо.



Під час зустрічі Зеленський закликав європейських лідерів також ввести санкції проти російської атомної галузі, виробників ракет і дронів, а також проти IT-компаній, що підтримують агресію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції повідомила, що днями Єврокомісія представить новий, десятий пакет санкцій проти Росії.

Країна-агресорка зазнає нових експортних заборон на 10 мільярдів євро.

Також нові санкції торкнуться політичних та військових лідерів Росії й кремлівських пропагандистів.

За словами фон дер Ляєн, нові обмеження ще більше розхитають основи російської економіки.

Переговори про вступ України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що цього року вже почнуться переговори щодо членства України у Європейському Союзі. За його словами, це стане сильною опорою для спільної безпеки.

Зазначимо, що в червні 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Тепер, країна повинна пройти трансформацію аби врешті приєднатися до європейської родини.

Вільної Європи сьогодні вже не уявити без вільної України. Я дякую вам за те, що відкриття вже цього року переговорів щодо членства для України в ЄС стане ще однією сильною опорою нашої з вами спільної безпеки,

– зазначив Зеленський.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, натомість, наголосила, що Україна наближається до Євросоюзу винятковими темпами навіть під час війни, але все ще багато роботи попереду. Попри позитивні оцінки, вона відмовилась обговорювати строки початку переговорів щодо вступу до ЄС.

"Процедура наближення до членства – це процес, який ґрунтується на заслугах, і те, що ви вже зробили, свідчить, що ви можете показувати швидкі і якісні результати, навіть зараз, під час війни. Але між нинішнім моментом і цим яскравим майбутнім – все ще непростий шлях. Та будьте певні: ми будемо поруч з вами на кожному кроці", – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Підтримка України за трьома напрямками

Президент Європейської Ради Шарль Мішель наголосив, що Європейський Союз повинен максимізувати надання допомоги Україні. Він попередив, що наступні тижні будуть вирішальними, тому європейські лідери повинні бути згуртованими.

За словами Мішеля, перш за все, Україна повинна отримати зброю від європейських партнерів – танки, системи ППО й іншу техніку.

Крім того, президент Євроради підтримав українську ініціативу щодо просування Формули миру.

Ми підтримуємо вашу ініціативу, щоб Статут ООН та міжнародне право були дотримані безкомпромісно... Це політична битва, і ми хочемо незабаром провести саміт заради миру, щоб надіслати правильний меседж світу,

– пообіцяв Мішель.

Третім напрямком має стати євроінтеграція. Мішель заявив, що зараз Україна мужньо впроваджує реформи та виконує рекомендації попри війну.

"Я особисто відстежуватиму цей процес, щоб Єврокомісія і далі моніторила ваш поступ на цьому шляху", – заявив президент Євроради.

Створення трибуналу для Росії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий притягнути Росію до відповідальності за війну проти України, а також створити для цього трибунал. Про це вона сказала під час пресконференції у Брюсселі.

За її словами, треба вжити комплекс кроків, які включають збір документації та спільну роботу прокурорів у центрі в Гаазі. А далі – створення трибуналу.

У нас ще тривають дискусії, як саме він буде організований. Проте запевняю вас, Володимире: у нас є політична воля притягнути винуватців до відповідальності, у тому числі – за злочин агресії. А якщо у нас є політична воля, то ми знайдемо способи,

– пообіцяла фон дер Ляєн.

Європейські лідери "за" підтримку, але з обережністю

Прем'єрка Естонії Кая Каллас виступає за посилення військової допомоги Україні. Вона пропонує постачати зброю за аналогом вакцин. За її словами, кожне відкладене рішення лише "збільшує ціну", а ініціатива може прискорити отримання військової допомоги.

Думаю, всі ми подивилися, що в нас є на складах, але ми маємо робити більше, і ми маємо надіслати чіткий сигнал оборонній промисловості Європи – виробляти більше. Кожний сумнів та відкладене рішення "збільшує" ціну,

– сказала вона.

Каллас очікує, що рішення про надання зброї буде ухвалене.

Водночас прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що не виключає будь-який вид військової допомоги. При цьому, він закликав союзників переконатися, що вони не вплутуються напряму в конфронтацію між НАТО та Росією згідно зі статтею 5.

Двосторонні зустрічі з європейськими лідерами

Президент України провів низку двосторонніх зустрічей з Європейськими лідерами у Брюсселі. За його словами, дуже важливо, аби всі переговори закінчувались правильними результатами. Він наголосив, що не має права повертатись з "пустими руками".

Навіть якщо це звучить нахабно, це не цинізм із мого боку, а прагматизм. Для того, щоб вижити, нам треба ця зброя. Щоб вижити, нам треба ці гроші,

— сказав Зеленський.

Окрім позитивних сигналів про зброю він сподівається почути "конкретний голос", який не боїться Росії. Більше про результати двосторонніх зустрічей, ймовірно, дізнаємось вже пізніше.