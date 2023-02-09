Оружие, вступление в ЕС, трибунал для России: что Европа наобещала украинцам в Брюсселе

9 февраля Президент Украины Владимир Зеленский был с визитом в Брюсселе, чтобы впервые выступить вживую в Европарламенте и принять участие в саммите лидеров ЕС. Какие же результаты принес очередной заграничный визит Зеленского в Брюссель?

В Брюсселе проходит двухдневный саммит Европейского совета 9 – 10 февраля. Ключевыми темами стали война России против Украины, поддержка странами-членами ЕС и будущее вступление Украины в Евросоюз. Переговоры Зеленского и европейских лидеров прошли за закрытыми дверями. Поэтому политикам пришлось отложить свои телефоны. Корреспондентка 24 Канала в Брюсселе София Назаренко кратко подытожила, какие конкретные результаты принес этот день для Украины.

Читайте также Эксклюзивный репортаж 24 Канала из Брюсселя: как украинцы поддержали Зеленского

Будет ли дальнобойное оружие и истребители для Украины

На фоне информации о возможном новом наступлении России против Украины, одной из ключевых тем саммита стал вопрос оружия для Украины. Издание Politico отмечает, что задача Зеленского на сегодняшнем саммите – убедить союзников отважиться отправить истребители и самолеты в Украину.

Во время закрытого саммита лидеров ЕС глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины может быть решен именно здесь. Однако, какое оружие и самолеты согласились предоставить нам лидеры пока неизвестно. В то же время и президент Зеленский не раскрыл подробности о передаче истребителей:

Относительно истребителей есть определенные положительные решения, оставшиеся за кулисами, не хочется полностью готовить Российскую Федерацию,

– сказал Зеленский во время пресс-конференции.

Кроме того, Зеленский заявил, что переговоры Украины и ЕС по передаче дальнобойного оружия приблизились к общему решению. Во время заседания глава государства рассказал о нуждах Украины в дальнобойной артиллерии и боеприпасах, системах ПВО, ракетах, истребителях и боевых танках.

В то же время источники Bloomberg рассказали, кто-то уже пообещал Зеленскому предоставить истребители. Чиновник ЕС заявил, что пока никаких обязательств по боевым самолетам не было. То есть лидеры государств ЕС не дали Зеленскому обязательств по авиации.

Военная поддержка ЕС для Украины составила около 12 миллиардов евро. В общем, президент Украины рассказал , что во время заседания лидерам удалось выстроить единство, ЕС будет поддерживать Украину до победы, а Украина станет членом ЕС.

"Только что закончилось заседание Европейского совета. Конечно, оно было закрыто, но я хочу, чтобы вы понимали смысл, о чем и как мы говорили. Этот смысл четко сформулировал один из лидеров ЕС – он сказал, что долговременный мир в Европе установится только когда Украина победит и станет членом ЕС и НАТО", – подчеркнул Зеленский.

Десятый пакет санкций против России

Среди приоритетов, с которыми Владимир Зеленский посетил Брюссель, было и усиление санкций против России. Еще в январе 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина ждет санкции против российской корпорации "Росатом" в десятом пакете санкций, обнародованных в феврале.

По данным The Washington Post "Росатом" до сих пор импортирует компоненты для российских танков и авиации, а против компании не введены никакие ограничения.В преддверии саммита, 5 февраля Зеленский ввел санкции против "Росатома", предусматривающие блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины и т.д.



В ходе встречи Зеленский призвал европейских лидеров также ввести санкции против российской атомной отрасли, производителей ракет и дронов, а также против IT-компаний, поддерживающих агрессию.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции сообщила, что на днях Еврокомиссия представит новый, десятый пакет санкций против России.

Страна-агрессор подвергается новым экспортным запретам на 10 миллиардов евро.

Также новые санкции коснутся политических и военных лидеров России и кремлевских пропагандистов.

По словам фон дер Ляйен, новые ограничения еще больше расшатают основы российской экономики.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в этом году уже начнутся переговоры по членству Украины в Европейском Союзе. По его словам, это станет сильной опорой для совместной безопасности.

Отметим, что в июне 2022 года Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. Теперь страна должна пройти трансформацию, чтобы наконец присоединиться к европейской семье.

Свободную Европу сегодня уже не представить без свободной Украины. Я благодарю вас за то, что открытие уже в этом году переговоров по членству для Украины в ЕС станет еще одной сильной опорой нашей с вами общей безопасности,

– отметил Зеленский.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина приближается к Евросоюзу исключительными темпами даже во время войны, но все еще много работы впереди. Несмотря на положительные оценки, она отказалась обсуждать сроки начала переговоров по вступлению в ЕС.

"Процедура приближения к членству – это процесс, основанный на заслугах, и то, что вы уже сделали, свидетельствует, что вы можете показывать быстрые и качественные результаты, даже сейчас, во время войны. Но между нынешним моментом и этим ярким будущим – все еще непростой путь. Но будьте уверены: мы будем рядом с вами на каждом шагу" – отметила Урсула фон дер Ляйен.

Поддержка Украины по трем направлениям

Президент Европейского Совета Шарль Мишель подчеркнул, что Европейский Союз должен максимизировать предоставление помощи Украине. Он предупредил, что следующие недели будут решающими, поэтому европейские лидеры должны быть сплоченными.

По словам Мишеля, прежде всего Украина должна получить оружие от европейских партнеров – танки, системы ПВО и другую технику.

Кроме того, президент Евросовета поддержал украинскую инициативу по продвижению Формулы мира.

Мы поддерживаем вашу инициативу, чтобы Устав ООН и международное право были соблюдены бескомпромиссно... Это политическая битва, и мы хотим вскоре провести саммит ради мира, чтобы направить правильный месседж миру,

– пообещал Мишель.

Третьим направлением должна стать евроинтеграция. Мишель заявил, что сейчас Украина мужественно внедряет реформы и выполняет рекомендации, несмотря на войну.

"Я буду лично отслеживать этот процесс, чтобы Еврокомиссия и дальше мониторила ваше продвижение на этом пути", – заявил президент Евросовета.

Создание трибунала для России

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов привлечь Россию к ответственности за войну против Украины, а также создать для этого трибунал. Об этом она сказала во время пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, нужно принять комплекс шагов, которые включают в себя сбор документации и совместную работу прокуроров в центре в Гааге. А дальше – создание трибунала.

У нас еще продолжаются дискуссии, как именно он будет организован. Однако уверяю вас, Владимир: у нас есть политическая воля привлечь виновников к ответственности, в том числе – за преступление агрессии. А если у нас есть политическая воля, то мы найдем способы,

– пообещала фон дер Ляйен.

Европейские лидеры "за" поддержку, но с осторожностью

Премьер Эстонии Кая Каллас выступает за усиление военной помощи Украине. Она предлагает поставлять оружие по аналогу вакцин. По ее словам, каждое отложенное решение только "увеличивает цену", а инициатива может ускорить получение военной помощи.

Думаю, все мы посмотрели, что у нас есть на складах, но мы должны делать больше, и мы должны послать четкий сигнал оборонной промышленности Европы – производить больше. Каждое сомнение и отложенное решение "увеличивает" цену,

– сказала она.

Каллас ожидает, что решение о предоставлении оружия будет принято.

В то же время премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не исключает какого-либо вида военной помощи. При этом он призвал союзников убедиться, что они не ввязываются напрямую в конфронтацию между НАТО и Россией в соответствии со статьей 5.

Двусторонние встречи с европейскими лидерами

Президент Украины провел ряд двусторонних встреч с европейскими лидерами в Брюсселе. По его словам, очень важно, чтобы все переговоры заканчивались правильными результатами. Он подчеркнул, что не имеет права возвращаться с "пустыми руками".

Даже если это звучит нагло, это не цинизм с моей стороны, а прагматизм. Для того чтобы выжить, нам нужно это оружие. Чтобы выжить, нам нужны эти деньги,

— сказал Зеленский.

Кроме положительных сигналов об оружии, он надеется услышать "конкретный голос", который не боится России. Больше результатов двусторонних встреч, вероятно, узнаем уже позже.