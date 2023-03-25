Підтримка України: політолог пояснив, наскільки вона може змінитися після виборів у США

Існують побоювання, що в разі перемоги представника Республіканської партії на виборах президента США у 2024 році Штати почнуть надавати менше фінансової та військової допомоги для України. До цього потрібно дещо по-іншому ставитися.

Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, насамперед не потрібно через це боятися. Страх не повинен сформуватися в певну позицію, яка буде хибно протлумачена як форма впливу на американські вибори.

До теми Вже не "територіальна суперечка": губернатор Флориди змінив риторику про війну в Україні

Потрібно усвідомлювати, що навіть зараз підтримка США щодо будь-якого виду допомоги не є повністю гарантованою. Однак з будь-якою ситуацією можна працювати.

Чи безхмарна і повністю відкрита до будь-якого виду допомоги ситуація з підтримкою від США сьогодні? Навіть якщо говорити не про 2025 рік, коли в січні буде інавгурація нового президента, а про 2024 рік. Аж ніяк,

– зазначив Вігірінський.

Чому Рон Десантіс змінив заяви щодо України

Сполучені Штати та країни-союзники неодноразово наголошували, що Україну будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно.

Ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс, який, очевидно, змагатиметься з Дональдом Трампом, спершу назвав війну в Україні "територіальною суперечкою" і почав розповідати, що чинна влада США не приділяє достатньо уваги американським інтересам, адже зосереджена на допомозі Україні.

Вже згодом він змінив риторику після критики колег з Республіканської партії. Нещодавно Десантіс заявив, що Путін – військовий злочинець. Десантіс також засудив вторгнення та анексію Криму у 2014 році.

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Вігірінський зауважив, що зараз йде внутрішня конкуренція в Республіканській партії щодо того, кого оберуть кандидатом у президенти США. В багатьох внутрішніх питаннях і в Десантіса, і в Трампа схожі погляди.

А "український трек" – той, який вирізнятиме цих кандидатів. Саме тому Десантіс публічно "підкоригував" позицію щодо війни в Україні.

Не питання того, як ми там до нього звернулися, що приїдь в Україну, подивися на все. Для нього це політичні технології, які станом на сьогодні відповідають загальноамериканським цінностям про суверенітет, територіальну цілісність тощо. В питаннях України він в жодному разі не припускав можливості, якщо стане президентом, що суверенна країна має відмовитися від частини території,

– підкреслив Вігірінський.

Що раніше говорив Десантіс: коротко