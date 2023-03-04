Постійне "зіпсоване поле": чому соціологія показує підтримку війни в Росії

Згідно із дослідженнями Аналітичного Центру Юрія Левади, 48% росіян виступають за російсько-українську війну. Проте дані російської соціології все ж не завжди відтворюють реальну позицію суспільства.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель. За його словами, росіяни завжди бояться говорити правду.

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Російська соціологія у всій красі

Олексій Кошель наголосив, що на десятому році війни з Росією в Україні немає жодного аналітичного центру із належним фінансуванням та підтримкою держави, який би спеціалізувався на дослідженні проблем Росії та вивченні її зсередини.

"Це вкрай важливо, тому що ми повинні знати про ворога все: від психологічних характеристик до конфліктів всередині влади, природи цих конфліктів, можливих наслідків. Ворога треба прогнозувати", – пояснив він.

На думку політолога, зараз ми спираємося на дані так званої "російської соціології", які є достатньо неправдивими.

Він переконаний, що російську соціологію можна ототожнити із терміном "зіпсоване поле".

"Наприклад, ніколи українські соціологи не проводять дослідження 1–2 січня, тому що в усіх болить голова після Нового року, всі зайняті поїданням салатів. Або ж не проводять 1 вересня, тому що значна частина відводить своїх дітей до школи", – зауважив він.

Кошель звернув увагу, що є певні періоди, коли соціологія не проводиться.

У Росії постійно це "зіпсоване коло",

– зосередив увагу він.

Також вагоме значення має і залякування російської нації.

"Чесність" опитувань

Політолог розповів, що росіяни просто мають страх говорити правду.

"Вони бояться сказати просто слово "війна", вийти на акцію протесту, навіть висловити свою думку у Facebook, тому що є прецеденти, коли за подібні дрібні провинності отримують реальний тюремний термін", – зауважив він.

На його думку, він не уявляє ситуації, коли інтерв'юер телефонує до респондента, громадянина Російської Федерації та дає право вибору.

Заляканий російський виборець завжди скаже: "Я підтримую Путіна, я підтримую партію, я підтримую війну, я ненавиджу українців!"

– пояснив він.

Політолог запевнив, що це і є причиною достатньо великих цифр у соціологічних дослідженнях.

Реальна ситуація в Росії

Олексій Кошель розповів, що "Левада-центр" – це достатньо авторитетна соціологічна структура. Проте і в її дослідженнях є розбіжність інформації.

"Я пригадую жовтень минулого року, коли дані "Левада-центру" показують про те, що все добре, спокійно, а директор "Левада-центру" в інтерв'ю говорить про різке зростання кількості незадоволених", – наголосив він.

За словами політолога, у нього є серйозна підозра, що російські соціологи з цього центру професійно проводять реальне опитування, а потім просто "домальовують" результати, які відповідатимуть вимогам кураторів із ФСБ та Кремля.

З іншого боку цифри дійсно показують великий відсоток підтримки війни, ненависті до України,

– зауважив він.

Політолог підтвердив, що така підтримка росіянами війни проти України приблизно збігається з його суб'єктивною оцінкою даних російських інформаційних джерел.

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