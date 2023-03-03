Доки їхній бункерний краш свариться з коханкою, бабки з загону Путіна граються у блогерок. Чергове епічне відео поширили російські телеграм-канали, інформує 24 канал.

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Бабки бідкаються через "інцидент" у Брянській області й просять визнати ЗСУ, ГУР та СБУ терористами.

Загін Путіна попередив думу, що поки її "тільки просять ухвалити таке рішення". Вочевидь, далі бабки вирушать у полювання за В'ячеславом Володіним – її очільником.

Цікаво, що серед них не видно головної прихильниці Путіна – бабусі з моркв'яним волоссям. Сподіваємося, з нею все добре. Або на концерті у Кобзона – нова слухачка.

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Епічна діяльність "загону Путіна"

"Загін Путіна" продовжує активну діяльність. Цікаво, що бабки п'ють, бо креативу їм не позичати. Зокрема, вони вже обіцяли по подарувати футболки з написом "Загони Путіна" кожному, хто спалить німецький танк "Леопард". Такого рівня погроз не очікував, мабуть, навіть канцлер Олаф Шольц.