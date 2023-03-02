Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, близьке оточення диктатора йому постійно брехало про реальну ситуацію в Україні та рівень патріотизму народу.

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Провал плану Путіна

Ігор Яковенко пояснив, що спочатку війна проти України готувалася зовсім в іншому форматі. Владімір Путін напередодні вторгнення опинився буквально у "туманному просторі".

Він дійсно думав, що це може бути якась поліцейська операція із підкорення якогось непокірного та нерозумного народу,

– зауважив він.

На його думку, про це свідчить кількість російського війська, яке зайшло на територію України на 9 напрямках.

"Що таке навіть 200 тисяч для того, щоб напасти на найбільшу країну в Європі? Це ж просто божевілля абсолютне!" – переконаний опозиціонер.

За словами Яковенка, щоб контролювати лише Київ, також треба узяти під контроль усю територію від Росії чи Білорусі до столиці.

Це повинна бути армія, яка була при Йосипу Сталіну в Радянському Союзі. Нічого схожого у Путіна ніколи не було, немає і не буде,

– наголосив він.

Яковенко зосередив увагу, що це маячня, тому що від самого початку Путін розцінював все як поліцейську спецоперацію.

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Російська брехня у всій красі

Опозиціонер розказав, що Путін весь час жив в ілюзіях. Одна із них – щодо налаштування українського народу.

Тут насправді треба сказати красне дякую Медведчуку, що він привласнив сотні мільйонів доларів і за них постійно брехав Путіну про те, що в Україні більшість українців хочуть, щоб Путін приєднав Україну до Росії,

– додав він.

Яковенко зазначив, що Путін охоче вірив у цю маячню. Також російський диктатор марив тим, що українська армія не здатна чинити опір.

"Людина просто не розуміла, що українська армія 8 років воювала і за цей час багато чому навчилася", – розповів він.

На його думку, президент Росії не врахував, що НАТО теж активно долучилася до переозброєння ЗСУ.

Українська армія сьогодні – це точно найбільш боєздатна армія в Європі, якщо не у світі,

– переконаний опозиціонер.

До того ж ілюзіями був оповитий і Захід.

Як Путін уявляв Захід

Ігор Яковенко повідомив, що Владімір Путін мав переконання, що Захід для нього не несе жодної загрози.

"Він звик, що все можна купити, з усіма можна домовитися, а з тим, з ким не домовишся, то можна залякати", – наголосив він.

Опозиціонер зосередив увагу, що російський диктатор не мав уявлення про те, що саме Захід протягом століть мав владу над світом.

З'ясувалося, що Захід все-таки складається не тільки з Герхарда Шредера і Сільвіо Берлусконі, але і з інших людей,

– зауважив він.

Ба більше, Путін перед початком війни проти України не знав всю правду про власну країну.

Що приховувала Росія від Путіна

Ігор Яковенко розповів, що диктатор був переконаний, що в Росії дійсно друга армія світу. Війна проти України чітко показала йому, що російські військові просто не можуть воювати.

"Путін весь час малював мультики про те, як за допомогою якихось вигаданих ракет буде знищуватися штат Флорида", – пояснив Яковенко і додав, що потенціал Росії – це лише танки та літаки.

У ході протистояння з українським народом у Путіна розплющилися очі. Він побачив, що це війна не ядерною зброєю, а це війна артилерії та "на виснаження боєприпасів".

Окрім цього, йому стало зрозуміло, що по той бік фронту розумні генерали та професійні військові, які мають мотивацію.

У перший же місяць була знищена практично вся професійна армія російська,

– наголосив Яковенко.

За його словами, звісно, для Росії буде нескладно мобілізувати мільйон людей.

"Складніше інше – де взяти необхідну кількість офіцерів для того, щоб всі ці люди не виявилися просто стадом беззахисних тварин, яких пригнали на бійню? Це все Путін не бачив, не розумів", – зауважив він.

На думку опозиціонера, у тоненьких червоних теках з секретними папірцями соратники Путіна приносили йому брехню.

Результат – це кінець того самого історичного проєкту під назвою "Росія", який Путін намагався захищати і примножувати. Він його на наших очах просто хоронить,

– переконаний він.

Владімір Путін опинився у полоні власної пропаганди.

Заява Путіна: основне