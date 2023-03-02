Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, близкое окружение диктатора ему постоянно врало о реальной ситуации в Украине и уровень патриотизма народа.

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Провал плана Путина

Игорь Яковенко объяснил, что сначала война против Украины готовилась совсем в другом формате. Владимир Путин в канун вторжения оказался буквально в "туманном пространстве".

Он действительно думал, что это может быть какая-то полицейская операция по покорению какого-то непокорного и неразумного народа,

– заметил он.

По его мнению, об этом свидетельствует количество российской армии, зашедшей на территорию Украины на 9 направлениях.

"Что такое даже 200 тысяч для того, чтобы напасть на самую большую страну в Европе? Это же просто безумие абсолютное!" – убежден оппозиционер.

По словам Яковенко, чтобы контролировать только Киев, нужно взять под контроль всю территорию от России или Беларуси до столицы.

Это должна быть армия, которая была при Иосифе Сталине в Советском Союзе. Ничего похожего у Путина никогда не было, нет и не будет,

– подчеркнул он.

Яковенко сосредоточил внимание, что это бред, потому что с самого начала Путин расценивал все как полицейскую спецоперацию.

Игорь Яковенко рассказал, почему план Путина по захвату Украины изначально был провальным: смотрите видео

Русская ложь во всей красе

Оппозиционер рассказал, что Путин все время жил в иллюзиях. Одна из них относительно настройка украинского народа.

Здесь действительно надо сказать красное спасибо Медведчуку, что он присвоил сотни миллионов долларов и за них постоянно врал Путину о том, что в Украине большинство украинцев хотят, чтобы Путин присоединил Украину к России,

– добавил он.

Яковенко отметил, что Путин охотно верил в этот бред. Также российский диктатор грезил тем, что украинская армия не способна сопротивляться.

"Человек просто не понимал, что украинская армия 8 лет воевала и за это время многому научилась", – рассказал он.

По его мнению, президент России не учел, что НАТО тоже активно присоединилась к перевооружению ВСУ.

Украинская армия сегодня – это точно самая боеспособная армия в Европе, если не в мире,

– убежден оппозиционер.

К тому же иллюзиями был окутан и Запад.

Как Путин представлял Запад

Игорь Яковенко сообщил, что Владимир Путин был уверен, что Запад для него не несет никакой угрозы.

"Он привык, что все можно купить, со всеми можно договориться, а с тем, с кем не договоришься, можно запугать", – подчеркнул он.

Оппозиционер сосредоточил внимание, что у российского диктатора не было представления о том, что именно Запад на протяжении веков имел власть над миром.

Выяснилось, что Запад все-таки состоит не только из Герхарда Шредера и Сильвио Берлускони, но и из других людей.

– заметил он.

Более того, Путин перед началом войны против Украины не знал всю правду о собственную страну.

Что скрывала Россия от Путина

Игорь Яковенко рассказал, что диктатор был уверен, что в России действительно вторая армия мира. Война против Украины ясно показала ему, что российские военные просто не могут воевать.

"Путин все время рисовал мультики о том, как с помощью каких-то выдуманных ракет будет уничтожаться штат Флорида", – пояснил Яковенко и добавил, что потенциал России – это только танки и самолеты.

В ходе противостояния с украинским народом у Путина открылись глаза. Он увидел, что это война не ядерным оружием, это война артиллерии и "на истощение боеприпасов".

Кроме того, ему стало понятно, что по ту сторону фронта умные генералы и профессиональные военные, имеющие мотивацию.

В первый же месяц была уничтожена практически вся профессиональная русская армия,

– подчеркнул Яковенко.

По его словам, конечно, России будет несложно мобилизовать миллион людей.

"Сложнее другое – где взять необходимое количество офицеров для того, чтобы все эти люди не оказались просто стадом беззащитных животных, которых пригнали на бойню? Это все Путин не видел, не понимал", – заметил он.

По мнению оппозиционера, в тоненьких красных папках с секретными бумажками соратники Путина приносили ему ложь.

Результат – это конец того же исторического проекта под названием "Россия", который Путин пытался защищать и приумножать. Он его на наших глазах просто хоронит,

– убежден он.

Владимир Путин оказался в плену своей пропаганды.

Заявление Путина: основное