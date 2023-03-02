Нещодавно росЗМІ опублікували дані про елітну нерухомість Путіна та Кабаєвої, інформує 24 канал. Бункерному дідові це не сподобалося: аж раптом росіяни зрозуміють що він живе не у такому багні, як вони.

Зверніть увагу Росія лусне, як кавун, і почнеться це з Кавказу найближчим часом, – Данілов

Путін обурився, що у Кабаєвої – надто багато подруг. За словами бункерного діда, вони "п**дять на кожному розі про все, що знають і не знають". Путін верещав, що на 100% знає – витік інформації пішов саме з оточення Кабаєвої.

ЗМІ стверджують, що бункерний дід не добирав слів. У відповідь Кабаєва теж озвучила список претензій. Вона заявила, що почувається "дружиною без чоловіка" та весь час сама. Окрім того, Кабаєва порадила бункерному коханцеві "краще стежити за своїми друзями".

Згодом Кабаєва не стримала сліз. Й Путіна це потішило. Він нарешті здобув хоч якусь перемогу – хоча б у словесній баталії з коханкою.

Ймовірно, тепер Кабаєва деякий час буде без подарунків. Нещодавно ЗМІ розповіли, що диктатор купив їй найбільшу у Росії квартиру.