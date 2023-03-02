Недавно росСМИ опубликовали данные об элитной недвижимости Путина и Кабаевой, сообщает 24 канал. Бункерному деду это не понравилось: вдруг россияне поймут, что он живет не в такой грязи, как они.

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Путин возмутился, что у Кабаевой слишком много подруг. По словам бункерного деда, они "п**дят на каждом углу обо всем, что знают и не знают". Путин визжал, что на 100% знает – утечка информации пошла именно из окружения Кабаевой.

СМИ утверждают, что бункерный дед не подбирал слова. В ответ Кабаева тоже озвучила перечень претензий. Она заявила, что чувствует себя "женой без мужа" и все время одна. Кроме того, Кабаева посоветовала бункерному любовнику "лучше следить за своими друзьями".

Впоследствии Кабаева не сдержала слез. И Путина это порадовало. Он, наконец, одержал хоть какую-то победу – хотя бы в словесной баталии с любовницей.

По всей вероятности, теперь Кабаева некоторое время будет без подарков. Недавно СМИ рассказали, что диктатор купил ей самую большую в России квартиру.