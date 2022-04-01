На під'їзді до Чернігова росіяни розстріляли 2 колони волонтерів: що відомо про загиблих

Окупанти розбили щонайменше 2 колони волонтерів, які везли гуманітарну допомогу на Чернігів і намагалися евакуювати людей. Загинули зовсім молоді люди.

Так, на жаль, кілька волонтерів загинуло, інші – поранені. Машини спалено вщент.

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Що відомо про загиблих

Відомо, що загинула студентка 2 курсу факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені Драгоманова Анастасія Тагірова. В університеті розповіли, що вона завжди була доброю дівчинкою.

Інший загиблий – Олексій Антонов. Друзі розповіли, що це була його третя поїздка в Чернігів. Він розповідав, що знає, яка там гуманітарна катастрофа, тому не може дозволити собі не поїхати, говорив "в мене дуже цінний вантаж, я маю його доставити".



Загиблий Олексій Антонов / Фото зі сторінки Анжеліки Волович

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