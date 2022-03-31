Цивільні, що потрапили під обстріл, їхали, аби евакуювати людей з окупованих територій Чернігівщини. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Є поранені та загиблі

За попередньою інформацією, на жаль, одна волонтерка загинула, ще 4 отримали тяжкі поранення. Серед поранених є й водій поранений. Його наразі відвезли до лікарні.

На відео помітно, що 4 автобуси згоріли. Одній машині навіть на пробитих колесах вдалося вирватися з-під обстрілів росіян.

Ці автобуси за годину перед нами поїхали по людей. Під самим Черніговом... Помилка, що вони п'ять штук разом їхали, і ось що залишилося від чотирьох,

– розповів чоловік, який знімав відео.

Він й розповів, що внаслідок обстрілу є два "трьохсотих". Наразі більше деталей невідомо.

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