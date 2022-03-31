Про 36 добу протистояння українського народу російській агресії розповіли у Генштабі ЗСУ. Там зазначили, що на Слобожанському напрямку ворог не дає спокою Харкову.

Актуально Окупанти завдали ракетних ударів по військовій частині на Дніпропетровщині: є загиблі і поранені

Противник здійснює обстріли Харкова та Чернігова з артилерії

Противник продовжує здійснювати артилерійські обстріли міста Харків. Так само під артобстрілами і Чернігів – місто заблоковане.

На Чернігівщині ворог закріплюється на зайнятих рубежах та перегруповується. Часто окупанти використовують безпілотники – для розвідки і для того, аби коригувати вогонь.

Ворог хоче встановити контроль над Луганщиною та Донеччиною

Наразі головні зусилля ворога спрямовані на те, аби встановити повний контроль над Луганщиною та Донеччиною. Для цього росіяни готуються до наступальних дій. Війська та техніку з території Білорусі перекидають в Росію залізничним транспортом.