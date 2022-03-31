О 36 сутках противостояния украинского народа российской агрессии рассказали в Генштабе ВСУ. Там отметили, что на Слобожанском направлении враг не оставляет в покое Харьков.

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Противник производит обстрелы Харькова и Чернигова из артиллерии

Противник продолжает производить артиллерийские обстрелы города Харькова. Так же под артобстрелами и Чернигов – город заблокирован.

В Черниговской области враг закрепляется на занятых рубежах и перегруппировывается. Часто оккупанты используют беспилотники – для разведки и для того, чтобы корректировать огонь.

Враг хочет установить контроль над Луганщиной и Донетчиной

В настоящее время главные усилия врага направлены на то, чтобы установить полный контроль над Луганщиной и Донбассом. Для этого россияне готовятся к наступательным действиям. Войска и технику с территории Беларуси перекидывают в Россию железнодорожным транспортом.