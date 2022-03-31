Граждане, попавшие под обстрел, ехали, чтобы эвакуировать людей с оккупированных территорий Черниговщины. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Внимание Оккупанты продолжают производить обстрелы Чернигова и Харькова, – Генштаб ВСУ

Есть раненые и погибшие

По предварительной информации, к сожалению, один волонтер погиб, еще 4 получили тяжелые ранения. Среди раненых есть и раненый водитель. Его отвезли в больницу.

На видео заметно, что 4 автобуса сгорели. Одной машине даже на пробитых колесах удалось вырваться из-под обстрелов россиян.

Эти бусы за час перед нами поехали за людьми. Под самым Черниговом... Ошибка, что они пять штук вместе ехали, и вот что осталось от четырех,

– рассказал мужчина, снимавший видео.

Он и рассказал, что в результате обстрела есть два "трехсотых". Пока больше деталей неизвестно.