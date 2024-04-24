Неначе Арракіс: Грецію накрив пил із Сахари – неймовірні фото
Грецію, зокрема столицю країни – Афіни, накрили хмари пилу, принесеного вітрами з пустелі Сахара. У місті суттєво зменшилася видимість, колір неба став помаранчевим, а у повітрі зросла концентрація твердих забруднювачів.
У мережі уже пишуть, що місто у полоні бурі нагадує планету Арракіс з фільму "Дюна". Величезні хмари пилу принесло до грецьких міст у вівторок, 23 квітня.
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The Guardian пише, що це найпотужніша пилова буря для Греції з березня 2018 року, коли хмара сахарського піску накрила острів Крит.
"Це один із найсерйозніших епізодів концентрації пилу та піску в Сахарі з 21 – 22 березня 2018 року, коли хмари поширились на острів Кріт", – сказав директор з метеорологічним дослідженням Афінської обсерваторії Костас Лагувардос.
Грецію накрила піщана буря / Фото Protothema.gr
Небо буквально стало помаранчевим / Фото Protothema.gr
Влада попередила, що буря може становити загрозу для людей, які мають проблеми із органами дихання.
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За прогнозами синоптиків, вже у середу хмара пилу має поступово розсіятися.
Пил із Сахари накрив Грецію: відео
Греція на початку квітня уже постраждала від пилових хмар із Сахари, які також зачепили деякі частини Швейцарії та південної Франції.
Південні вітри принесли у Грецію не лише пісок з Африки, але й посприяли незвично ранньому поширенню лісових пожеж.
За повідомленням місцевих служб з надзвичайних ситуацій, лише за добу в країні спалахнули 25 пожеж на відкритій місцевості.
Афіни накрило пилом 23 квітня / Фото Protothema.gr
Пил із Сахари: головне
- Пустеля Сахара викидає від 60 до 200 мільйонів тонн мінерального пилу на рік: найбільші частки повертаються на Землю, а найменші можуть поширюватист на тисячі кілометрів.
- В Україні 2 квітня теж спостерігали пил із Сахари. Пориви сильного вітру розносили пил та пісок з шаленою швидкістю, переважно явище відчули дителі західних і центральних регіонів.