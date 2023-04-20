Як підліток Пилип Головня з Маріуполя опинився в сім'ї омбудсмена Росії: розслідування "Схем"

Російські ЗМІ розповідають про "дивовижну історію всиновлення" українського хлопця Львовою-Бєловою і згадують про його "нестерпне життя" до цього в Україні.

Пилип Головня – 17-річний підліток з окупованого Маріуполя, якого навесні 2022 року примусово вивезли на територію Росії. Депортація його та інших українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової та, власне, самого диктатора Владіміра Путіна.

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Що відомо про підлітка, якого вивезли до Росії

Журналісти "Схем" з'ясували, як Пилипа Головню вивозили до Росії, де він мешкав у зруйнованому Маріуполі, а також поговорити з його близькими та знайомими, щоб зіставити все це із тим, що транслює російська пропаганда.



Пилип Головня / Скриншот

За інформацією журналістів, Пилип мешкав у Приморському районі, на вулиці Зелінського, 30.

"Наш район росіяни почали обстрілювати десь з 11 березня. Влучили в будинок на Зелінського, 30, ближче до 20-х чисел, люди там могли жити лише у підвалі, переховувались у сусідніх будівлях", – згадує голова місцевого ОСББ Дмитро Харчуков.

"Дивлюсь, а наш будинок вже горить", – а це вже розповідає сам Пилип Головня у пропагандистському фільмі про його шлях з Маріуполя до сім’ї Марії Львової-Бєлової у Москву. Його зняв прокремлівський телеканал "Царьград", який контролює підсанкційний російський бізнесмен та який пов’язують з керівництвом Російської православної церкви.

Росія спершу планувала знести будинок на Зелінського

От тільки справжню причину того, чому палав будинок, у фільмі не наводять. Звинувачують у всьому українську армію і вкладають цю версію у легенду про українського підлітка.

30-й будинок на Зелінського окупаційна влада спочатку планувала знести, але згодом чомусь передумала.

У квартиру цього будинку хлопець разом з опікунами – колишнім чоловіком матері Пилипа Сергієм Головнею та його дружиною Іриною Калаталовою – переїхали влітку 2021-го. Тут вони і зустріли повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Рідна мати Пилипа Вікторія померла у червні 2017 року, коли йому було 11 років. З того часу він був під наглядом опікунів.

Обурлива версія пропагандистів

Зазначимо, що пропагандисти заявили про те, що після 24 лютого опікуни хлопця "виставили його за двері" та сказали: "Тепер кожен сам за себе".

"Відносини були нормальні, хоча Пилип і сам з характером. Сергій не міг його вигнати, посваритись трохи могли, звісно. Більше того, в нього була дружина Іра, яка до Пилипа ставилась дуже добре", – розповів журналістам брат вітчима Пилипа Віталій Головня.

Спростовує версію російської пропаганди про "вигнання" і розповідь вчительки Пилипа, з якою "Схемам" вдалось зв’язатись. До початку повномасштабної війни вона час від часу провідувала хлопця вдома, але з міркувань безпеки просить не називати її ім’я.

"Опікуни добросовісно виконували свої обов’язки і з’являлись на батьківських зборах, приходили до школи у разі необхідності. Пилип завжди був доглянутий, нагодований і добре вдягнений. Зауважень до опікунів у нас не було", – підкреслила вчителька.

Одна з сусідок сім’ї Людмила розповіла "Схемам", що виїхала з Маріуполя наприкінці квітня минулого року, коли будинок вже був у напівзруйнованому стані і майже непридатний до життя. Сім’я Головні на той момент вже там не мешкала.

"Я поїхала з Маріуполя 22 квітня 2022 року. Їх уже у квартирі не було. Коли вони пішли, не знаю. Я спілкувалася тільки із Сергієм. Нормальні сусіди, ніхто на них не скаржився. Кілька разів Пилипа бачила, гарний хлопчик", – розповіла сусідка Людмила.

На зв’язок з опікунами журналістам вийти не вдалось, всі встановлені телефонні номери відключені або ніхто не відповідає. Брат опікуна Віталій каже, що теж немає прямого контакту з Сергієм, але дізнавався через знайомих, що прийомні батьки Пилипа залишаються у Маріуполі.

Коли підлітка вивезли до Росії

Пропагандисти запевняють, що підліток виїхав до Росії у березні, водночас опитані "Схемами" знайомі сім’ї стверджують, що це сталось у квітні.

"До Донецька його вивезли російські МНСники, коли він прийшов до супермаркету «Метро». Там в той час роздавали гуманітарну допомогу", – розповідає вчителька.

Сам Пилип під запис камер телеканалу "Царьград" каже, що якийсь час жив у Донецьку.

" Донецьку ми мешкали у лікарні, там були діти. Такі, як я, із Маріуполя, теж сироти: без батьків або щось трапилось", – каже хлопець.

Лікарня, до якої могли звозити дітей з окупованих територій України, швидше за все, це колишня обласна лікарня імені Вишневського в Донецьку. За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, саме туди окупанти звозили дітей та вагітних жінок.

Далі, згідно з документами, які отримали журналісти проєкту Радіо Свобода "Ти як?", Пилипа могли утримувати у так званому дитячому соціальному центрі так званої адміністрації міста Донецька до 27 травня 2022 року. І вже звідти його та ще щонайменше 30 українських дітей вивезли до Росії – у пансіонат "Поляни" Одінцовського району Московської області.

Цинічні заяви омбудсмена

Згодом, як мовиться в фільмі прокремлівського телеканалу, в "Поляни" приїхала уповноважена президента Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова. Там вони особисто познайомились з Пилипом.

"Я відчула, що це моя дитина", – переконує на камери Львова-Бєлова.

Львова-Бєлова з Путіним / Скриншот

Наразі українській владі достеменно відомо про понад 19 тисяч дітей, вивезених з окупованих територій до Росії, але точно підрахувати їх складно через те, що частина території залишається окупованою.