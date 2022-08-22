Потрібні гарантії безпеки, – Піонтковський припустив, чи буде замороження війни в Україні

Все в руках США та її адміністрації. Проте головне, щоб ця допомога не була надто пізно, адже тоді може бути замороження війни. В такому випадку вона може закінчиться не в жовтні 2022 року, а влітку 2023 року.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський.

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На його думку, у випадку замороження війни, треба повертатися до ідеї, аби на цей період Україні надали гарантії безпеки.

Випадок замороження – зараз це реальний сценарій. Я думаю, що 50 на 50. Або певні задачі будуть вирішення в найближчі 2 місяці, або конфлікт затягнеться. Тоді потрібні гарантії безпеки для України,

– зазначи Андрій Піонтковський.

За його словами, цілком реально зараз наполягати серед міжнародної спільноти на таких гарантіях, як негайне приймання в члени НАТО.

"Україну раніше не прийняли чомусь в НАТО. Хоч ми знаємо чому – злякалися. А зараз й боятися нема чого. Зараз вони спокійно видихнули", – додав російський публіцист.

Він зазначив, що вони боялися, що потрібно буде посилати солдатів, які будуть помирати на полях України. Зараз зрозуміли, якщо прийняти Україну в НАТО, це не означає, що треба там гинути. Достатньо надавати міцну підтримку, а українська армія сама впорається з цією "другою у світі".

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