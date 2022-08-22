Нужны гарантии безопасности, – Пионтковский предположил, будет ли заморозка войны в Украине
Все в руках США и его администрации. Однако главное, чтобы эта помощь не была слишком поздно, ведь тогда может быть заморозка войны. В таком случае она может окончиться не в октябре 2022 года, а летом 2023 года.
Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.
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По его мнению, в случае заморозки войны нужно возвращаться к идее, чтобы на этот период Украине предоставили гарантии безопасности.
Случай заморозки – это реальный сценарий. Я думаю, что 50 на 50. Либо определенные задачи будут решены в ближайшие 2 месяца, либо конфликт затянется. Тогда нужны гарантии безопасности для Украины,
– отметил Андрей Пионтковский.
По его словам, вполне реально сейчас настаивать среди международного сообщества на таких гарантиях, как немедленный прием в члены НАТО.
"Украину раньше не приняли почему-то в НАТО. Хотя мы знаем почему – испугались. А сейчас и бояться нечего. Сейчас они спокойно выдохнули", – добавил российский публицист.
Он отметил, что они боялись, что нужно будет посылать солдат, которые будут на полях Украины. Сейчас поняли, если принять Украину в НАТО, это не значит, что там нужно погибать. Достаточно оказывать крепкую поддержку, а украинская армия сама справится с этой "второй в мире".
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