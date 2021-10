Після програшу панівної партії на виборах президента Чехії госпіталізували

Мілоша Земана – президента Чехії – госпіталізували після поразки на виборах прем'єр-міністра Андрія Бабіша. Результати голосування виявилися сенсаційними, коли правляча партія несподівано зазнала поразки.

Незадовго до госпіталізації Земан зустрівся з прем'єр-міністром Андрієм Бабішем. Це відбулося вже після того, як у суботу, 9 жовтня, у Чехії оприлюднили результати парламентських виборів.

Вибори у Чехії

Панівна партія зазнала грандіозної поразки на парламентських виборах у країні. Тим часом ліберальні партії 9 жовтня вирішили сформувати коаліцію без участі інших політичних сил.

Відповідний меморандум підписали блоки Spolu, Партія Піратів і STAN.

Блок Spolu планує очолити Петр Фіала.

Усвідомлюючи свою відповідальність, ми вирішили оголосити про свою волю створити разом уряд Чехії. Ми просимо президента Чеської Республіки доручити Петру Фіала вести переговори про формування такого уряду,

– наголосив він.

Госпіталізація Земена у вересні

До лікарні Земан прибув самостійно. Водночас після консультації з лікарем політика госпіталізували.

Консультації у лікарів Земан проходить регулярно. Політик діабет та низку інших захворювань.

