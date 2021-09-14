За даними ЗМІ, він пройде регулярне обстеження здоров'я. Точні причини госпіталізації чеського глави не розголошуються.
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Проте відомо, що 76-річний президент Чехії страждає невропатією ніг, через це він змушений пересуватися на інвалідному кріслі.
- Окрім цього, Земан скаржився на слабкий слух і знижений артеріальний тиск. Також політик страждає на цукровий діабет.
Напередодні у цей ж госпіталь потрапив ексглава чеської держави Вацлав Клаус. Його госпіталізували з високим артеріальним тиском.
Що відомо про Мілоша Земана
- Мілош Земан відомий своєю прокремлівською позицією.
- Він підтримав окупацію Криму, а також просив зняти санкції з Росії.
- У 2013 році став президентом Чехії, а у 2018 його переобрали.