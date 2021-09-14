За даними ЗМІ, він пройде регулярне обстеження здоров'я. Точні причини госпіталізації чеського глави не розголошуються.

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Проте відомо, що 76-річний президент Чехії страждає невропатією ніг, через це він змушений пересуватися на інвалідному кріслі.

Окрім цього, Земан скаржився на слабкий слух і знижений артеріальний тиск. Також політик страждає на цукровий діабет.

Напередодні у цей ж госпіталь потрапив ексглава чеської держави Вацлав Клаус. Його госпіталізували з високим артеріальним тиском.

До слова. Мілош Земан прибув до медичного закладу самостійно. Незабаром за ним туди приїхала його дружина Івана.

Що відомо про Мілоша Земана