По данным СМИ, он пройдет регулярное обследование здоровья. Точные причины госпитализации чешского главы не разглашаются.

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Однако известно, что 76-летний президент Чехии страдает невропатией ног, поэтому он вынужден передвигаться на инвалидном кресле.

Кроме этого, Земан жаловался на слабый слух и пониженное артериального давления. Также политик страдает сахарным диабетом.

Накануне в этот же госпиталь попал экс-глава чешского государства Вацлав Клаус. Его госпитализировали с высоким артериальным давлением.

К слову. Земан прибыл в медицинское учреждение самостоятельно. Вскоре за ним туда приехала его жена Ивана.

Что известно про Милоша Земана