По данным СМИ, он пройдет регулярное обследование здоровья. Точные причины госпитализации чешского главы не разглашаются.

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Однако известно, что 76-летний президент Чехии страдает невропатией ног, поэтому он вынужден передвигаться на инвалидном кресле.

  • Кроме этого, Земан жаловался на слабый слух и пониженное артериального давления. Также политик страдает сахарным диабетом.

Накануне в этот же госпиталь попал экс-глава чешского государства Вацлав Клаус. Его госпитализировали с высоким артериальным давлением.

Что известно про Милоша Земана

  • Земан известен своей прокремлевской позицией.
  • Он поддержал оккупацию Крыма, а также просил снять санкции с России.
  • В 2013 году стал президентом Чехии, а в 2018 его переизбрали.