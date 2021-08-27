По информации итальянских СМИ, Берлускони находится в больнице Святого Рафаэля в Милане. Там начали детальное клиническое обследование.

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Берлускони ранее попадал в больницу в мае

В мае Берлускони уже попадал в больницу. Причина была похожая – обследование и лечение из-за последствий COVID-19. От осложнений от коронавируса политик страдал еще с осени 2020 года. Борьбу с болезнью Берлускони называл "самым опасным вызовом" в жизни.

А до этого экс-премьер проверял сердце в январе 2021 года. Тогда он находился в больнице в Монако.

Обратите внимание! С 2016 года Берлускони перенес сразу две операции. 5 лет назад ему меняли сердечный клапан, а 2 года назад – было хирургическое вмешательство на кишечнике.

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Коротко о Сильвио Берлускони