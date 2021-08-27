По информации итальянских СМИ, Берлускони находится в больнице Святого Рафаэля в Милане. Там начали детальное клиническое обследование.
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Берлускони ранее попадал в больницу в мае
В мае Берлускони уже попадал в больницу. Причина была похожая – обследование и лечение из-за последствий COVID-19. От осложнений от коронавируса политик страдал еще с осени 2020 года. Борьбу с болезнью Берлускони называл "самым опасным вызовом" в жизни.
А до этого экс-премьер проверял сердце в январе 2021 года. Тогда он находился в больнице в Монако.
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Коротко о Сильвио Берлускони
- Родился в 1936 году в Милане.
- Один из богатейших итальянских медиамагнатов.
- Несколько раз возглавлял итальянское правительство: 1994 – 1995, 2001 – 2006, 2008 – 2011.
- В сентябре 2015 года Берлускони запретили въезд в Украину – из-за незаконного пересечения государственной границы Украины и посещения оккупированного Россией Крыма.