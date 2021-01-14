В четверг, 14 января, экс-премьера Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в кардиологический центр Монако. В клинике политик пробудет по меньшей мере несколько дней.

Причиной госпитализации является плановая проверка. Об этом сообщает Rai News 24.

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Все действия Берлускони координирует его врач Альберто Дзангрилло.

Именно он посоветовал своему пациенту не медлить с медицинской проверкой. Также Дзангрилло настоял, что для этого не стоит возвращаться в Италию, а гораздо лучше будет воспользоваться услугами врачей в Монако. Туда Берлускони прибыл, чтобы провести локдаун.

Обратите внимание! В сентябре 2020 года Берлускони переболел коронавирусом. Тогда политика госпитализировали в клинику в Милане. Впоследствии экс-премьер заявил, что это было самое опасное испытание в его жизни.

Сильвио Берлускони: что известно