Берлускони госпитализировали в Монако: что известно о состоянии политика
В четверг, 14 января, экс-премьера Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в кардиологический центр Монако. В клинике политик пробудет по меньшей мере несколько дней.
Причиной госпитализации является плановая проверка. Об этом сообщает Rai News 24.
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Все действия Берлускони координирует его врач Альберто Дзангрилло.
Именно он посоветовал своему пациенту не медлить с медицинской проверкой. Также Дзангрилло настоял, что для этого не стоит возвращаться в Италию, а гораздо лучше будет воспользоваться услугами врачей в Монако. Туда Берлускони прибыл, чтобы провести локдаун.
Сильвио Берлускони: что известно
- Сильвио Берлускони – экс-премьер Италии (занимал эту должность 4 раза) и медиамагнат. Ему – 84 года.
- Входит в список самых богатых людей страны.
- Служба безопасности Украины запретила политику въезд на территорию страны. Причиной стало то, что в 2015 году Берлускони посещал оккупированный Россией полуостров Крым.
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