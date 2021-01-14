У четвер, 14 січня, експрем'єра Італії Сільвіо Берлусконі госпіталізували у кардіологічний центр Монако. У клініці політик пробуде щонайменше декілька днів.

Причиною госпіталізації є планова перевірка. Про це повідомляє Rai News 24.

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Усі дії Берлусконі координує його лікар Альберто Дзанґрілло.

Саме він порадив своєму пацієнтові не зволікати з медичною перевіркою. Також Дзанґрілло наполіг, що для цього не варто повертатися до Італії, а набагато краще буде скористатися послугами лікарів у Монако. Туди Берлусконі прибув, щоб провести локдаун.

Зверніть увагу! У вересні 2020 року Берлусконі перехворів на коронавірус. Тоді політика госпіталізували до клініки у Мілані. Згодом експрем'єр заявив, що це було найнебезпечніше випробування у його житті.

Сільвіо Берлусконі: що відомо

Сільвіо Берлусконі – експрем'єр Італії (обіймав цю посаду 4 рази) та медіамагнат. Йому – 84 роки.

Входить до списку найбагатших людей країни.