15:29
21 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
19°C 7°C
  • вторник
    22°C 10°C
  • среда
    25°C 12°C
  • четверг
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, 19 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, 19 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

"Самая красивая часть России: "Экс-премьер Италии Берлускони оскандалился заявлением о Крыме

301 Читати новину українською
Берлускони назвал оккупированный Крым
Берлускони назвал оккупированный Крым "частью России" / Фото из открытых источников

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время выступления перед сторонниками своей партии, вспомнил о поездке в анексированный Крым и назвал оккупированный полуостров частью России.

Запись его речи опубликована в YouTube, передает РБК

Читайте также: Суд разрешил Берлускони участвовать в выборах

В частности, он рассказал, как во время поездки на оккупированный полуостров вместе с Владимиром Путиным, был поражен красотой местных парков.

Я ехал на машине по Крыму вместе с президентом России Владимиром Путиным по прибрежной дороге у Черного моря. Слева я увидел удивительно красивые парки с прекрасными растениями. Это делает регион, а именно эту часть Крыма, красивой частью территории России,
– сказал Берлускони.

Однако, итальянский политик не уточнил, когда именно это было.

Напомним, в 2015 году экс-премьер Италии, лидер партии "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони незаконно приезжал в оккупированный Крым с "частным визитом" к президенту России Владимиру Путину. В Украине в связи с этим возбудили против политика уголовное дело, по которому ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Владимир Путин Украина – Россия Скандал Новости Крыма Аннексия Крыма Сильвио Берлускони
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Весілля принца Гаррі та Меган Маркл – історія про м'яку силу й успіх Великобританії
сегодня, 15:00 Весілля принца Гаррі та Меган Маркл – історія про м'яку силу й успіх Великобританії
Богдан Яременко 534
Что такое настоящий кризис и как из него выходить – пример Гамбии
сегодня, 12:01 Что такое настоящий кризис и как из него выходить – пример Гамбии
Блог Соцмережі 822
Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
сегодня, 12:30 Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
85
Ангела Меркель у Сочі: як купити Україну?
сегодня, 08:15 Ангела Меркель у Сочі: як купити Україну?
Борис Немировський 1142
Звільнення Суркова, кримський міст та Apple Pay в Україні, – топ-5 блогів тижня
20 мая, 22:01 Звільнення Суркова, кримський міст та Apple Pay в Україні, – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1892
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук