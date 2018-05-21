"Самая красивая часть России: "Экс-премьер Италии Берлускони оскандалился заявлением о Крыме

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время выступления перед сторонниками своей партии, вспомнил о поездке в анексированный Крым и назвал оккупированный полуостров частью России.

Запись его речи опубликована в YouTube, передает РБК.

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В частности, он рассказал, как во время поездки на оккупированный полуостров вместе с Владимиром Путиным, был поражен красотой местных парков.

Я ехал на машине по Крыму вместе с президентом России Владимиром Путиным по прибрежной дороге у Черного моря. Слева я увидел удивительно красивые парки с прекрасными растениями. Это делает регион, а именно эту часть Крыма, красивой частью территории России,

– сказал Берлускони.

Однако, итальянский политик не уточнил, когда именно это было.

Напомним, в 2015 году экс-премьер Италии, лидер партии "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони незаконно приезжал в оккупированный Крым с "частным визитом" к президенту России Владимиру Путину. В Украине в связи с этим возбудили против политика уголовное дело, по которому ему грозит до восьми лет лишения свободы.