"Найкрасивіша частина Росії": Екс-прем'єр Італії Берлусконі оскандалився заявою про Крим
Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі під час виступу перед прихильниками своєї партії, згадав про поїздку до анексованого Криму і назвав окупований півострів частиною Росії.
Запис його промови опублікований в YouTube, передає РБК.
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Зокрема, він розповів, як під час поїздки на окупований півострів разом з Володимиром Путіним, був вражений красою місцевих парків.
Я їхав на машині Кримом разом з президентом Росії Володимиром Путіним прибережною дорогою біля Чорного моря. Зліва я побачив дивовижно красиві парки з прекрасними рослинами. Це робить регіон, а конкретно цю частину Криму, найкрасивішою частиною території Росії,
– сказав Берлусконі.
Проте, італійський політик не уточнив, коли саме це було.
Нагадаємо, у 2015 році екс-прем’єр Італії, лідер партії "Вперед, Італіє!" Сільвіо Берлусконі незаконно приїжджав в окупований Крим з "приватним візитом" до президента Росії Володимира Путіна. В Україні у зв'язку з цим порушили проти політика кримінальну справу, за якою йому загрожує до восьми років позбавлення волі.