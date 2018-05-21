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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

"Найкрасивіша частина Росії": Екс-прем'єр Італії Берлусконі оскандалився заявою про Крим

2022 Читать новость на русском
Берлусконі назвав окупований Крим
Берлусконі назвав окупований Крим "частиною Росії" / Фото з відкритих джерел

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі під час виступу перед прихильниками своєї партії, згадав про поїздку до анексованого Криму і назвав окупований півострів частиною Росії.

Запис його промови опублікований в YouTube, передає РБК

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Зокрема, він розповів, як під час поїздки на окупований півострів разом з Володимиром Путіним, був вражений красою місцевих парків. 

Я їхав на машині Кримом разом з президентом Росії Володимиром Путіним прибережною дорогою біля Чорного моря. Зліва я побачив дивовижно красиві парки з прекрасними рослинами. Це робить регіон, а конкретно цю частину Криму, найкрасивішою частиною території Росії,
– сказав Берлусконі.

Проте, італійський політик не уточнив, коли саме це було. 

Нагадаємо, у 2015 році екс-прем’єр Італії, лідер партії "Вперед, Італіє!" Сільвіо Берлусконі незаконно приїжджав в окупований Крим з "приватним візитом" до президента Росії Володимира Путіна. В Україні у зв'язку з цим порушили проти політика кримінальну справу, за якою йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Сільвіо Берлусконі Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Володимир Путін Скандал
Джерело: 24 Канал
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