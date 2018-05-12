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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Суд дозволив Берлусконі брати участь у виборах

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Суд дозволив Берлусконі брати участь у виборах
Суд дозволив Берлусконі брати участь у виборах / gazetacrimea

Наглядовий суд Мілана (Італія) дозволив Сильвіо Берлусконі брати участь у виборах. Так як раніше стосовно політика діяла заборона на участь у виборах до 2019.

Про це повідомляє газета Corriere della Sera, передає РБК.

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Рішення суду щодо Берлусконі вступило в силу, але його ще можна оскаржити.

Відзначимо, в 2013 році екс-прем'єра Італії засудили до 4 років позбавлення волі за фінансові махінації, а також заборонили до 2019 року брати участь у виборах. Пізніше термін замінили на громадські роботи.

Нагадаємо, в березні 2018 року на парламентських виборах в Італії переміг правий блок, куди входить політична сила Берлусконі. Проте жодна з партій і коаліцій не отримала достатньо голосів для формування уряду. У травні президент Італії Серджіо Маттарелла оголосив про можливе проведення восени дострокових виборів до парламенту. У цьому випадку Берлусконі зможе прийняти в них участь.

До слова, екс-прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі "прославився" своєю дружбою з президентом Росії Володимиром Путіним. У вересні 2015-го він з господарем Кремля навіть побував в анексованому Криму, після чого СБУ заборонила йому в’їзд на територію України.

Хто такий Сильвіо Берлусконі? Це італійський політик, колишній прем'єр-міністр Італії (1994—1995, 2001—2006, 2008—2011). Один з найзаможніших медіа-магнатів в Італії. Власник контрольного пакету акцій холдингу "FinInvest", який об'єднує близько 150 компаній, що діють практично у всіх сферах життя італійців. Є власником ФК "Мілан".

Теги: Новини політики Сільвіо Берлусконі
Джерело: 24 Канал
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